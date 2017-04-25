Sharapova doping cezasını tamamladı

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Maria Sharapova, 15 aylık doping cezasının sona ermesinin ardından ilk maçını, özel davetle yer aldığı Stuttgart Açık'ta yapacak.



Geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandığı için verilen 15 ay doping cezası yarın sona erecek Sharapova, çeyrek finalde dünya 1 numarası Serena Williams'a elendiği 2016 Avustralya Açık'tan sonra ilk kez resmi bir müsabakada yer alacak. Roland Garros (2012,2014), Wimbledon (2004), ABD Açık (2006) ve Avustralya Açık (2008) olmak üzere 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Sharapova, organizasyondaki ilk maçında yarın İtalyan Roberta Vinci ile karşı karşıya gelecek. Kadın Tenis çiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen ve toplam 710 bin 900 dolar ödülün dağıtılacağı organizasyonda dünya 2 numarası Angelique Kerber'in yanı sıra Karolina Pliskova (3), Dominika Cibulkova (4), Simona Halep (5), Garbine Muguruza (6), Johanna Konta (7), Agnieszka Radwanska (8) ve Svetlana Kuznetsova (9) ana tabloda mücadele edecek.

35 tekler şampiyonluğu kazandı

İlk grand slam şampiyonluğuna 2004'te henüz 17 yaşında Serena Williams karşısında ulaşan Rus tenisçi, WTA organizasyonlarında ise 35 tekler zaferi elde etti. Sharapova, son şampiyonluğunu 2015'te Avustralya'da düzenlenen Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'nda kazandı. 30 yaşındaki tenisçi, Almanya'da düzenlenen Stuttgart Açık'ta 2012, 2013 ve 2014'te şampiyonluğa uzandı. Dünya tek kadınlarda 2005'te ilk kez birinci sıraya yükselen Sharapova, 2012 Londra Olimpiyatları'nda ise teklerde gümüş madalyanın sahibi oldu. Sharapova, 2003'ten 2015'e kadar her sene en az bir tekler zaferi elde ederek kadın tenisinin en başarılı isimleri Steffi Graf, Martina Navratilova ve Chris Evert'in ardından bu başarıya ulaştı. Sporcuların asgari 3 turnuvaya katılması ve son 52 haftada 10 puan toplamasını öngören kurallar gereği, Ekim 2016'da kadınlar dünya klasmanından çıkarılan Sharapova, Stuttgart Açık'ın ardından mayıs ayında düzenlenecek Madrid Açık ve İtalya Açık Tenis Turnuvası'na da özel davetle katılacak.