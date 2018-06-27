Son şampiyondan erken veda

Dünya Kupası F Grubu'nda son maçlar büyük heyecana sahne oldu. Son şampiyon Almanya, grupta bir iddiası kalmayan Güney Kore'yi mağlup etseydi, ikinci tura yükselmeyi başaracaktı. Ama Güney Kore maçı 2-0 kazanınca, Almanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve grubu sonuncu sırada bitirerek Dünya Kupası'na çok erken veda etti.

Grubun diğer maçında ise İsveç, Meksika'yı 3-0 mağlup ederek lider çıkmayı başardı. Meksika ise genel averaj farkıyla ikinci sırada yer aldı.

İsveç karşısında Toni Kroos'un son dakikada attığı frikik golüyle umutlarını son maça taşıyan Almanya, Güney Kore karşısında maç boyunca topun tek hakimiydi. Karşılaşmayı %74 topla oynama yüzdesiyle bitiren Almanlar, buna rağmen rakip kale önünde efektiflikten çok uzaktı.

Topu bir türlü tempolu çeviremeyen Almanya, bu yüzden tüm hatlarıyla kapanan Güney Kore savunmasının kilidini açmakta zorlandı. Buna karşın Güney Kore, gol arayan Almanların savunmayı iyice boşlamasını uzatma dakikalarında Kim Young-Gwon ve Heung Min-Son'un bulduğu iki golle değerlendirdi ve karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Böylece Almanya turnuvaya henüz grup aşamasında veda ederken, 2018 Dünya Kupası'nın da en büyük hayal kırıklığına imza atmış oldu.