Spor camiasından 19 Mayıs mesajları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesinin başlamasına, Cumhuriyet'in kurulmasına vesile olarak, bir ulusun kaderini değiştirdiği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı: "Bu tarihi olayın yıl dönümünü Ulu Önder Atatürk'ü anma günü, kurduğu Cumhuriyeti ve ilkelerini daha ileriye taşıyacak olan gençlerimizin de bayramı olarak kutluyoruz. Atatürk'ün 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.' ve 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.' sözlerini şiar edinerek, gençlerimizin spor yaparak daha sağlıklı bireyler olarak toplumda yer alabilmesi; kültürel ve insani değerler ışığında, Türk futbolunun gelişimi ve yurt sathına yayılması görevini üstlenmekten büyük kıvanç duyuyoruz. Milletimize bu eşsiz vatanı bırakan Atatürk başta olmak üzere bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesinin 98. yılı kutlu olsun. Tam 98 yıl önce bugün, Bandırma Vapuru Samsun'a yanaşmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık için milletçe yürüdüğümüz uzun ve zorlu yolun ilk adımını atmıştı. TBF olarak, ülkemizi hedeflerine ulaştıracak gençlerin hayatında basketbolun önemli ve olumlu değişiklikler yapabilecek bir etkiye sahip olduğuna inanıyoruz. Gençlerimizin mevcut başarıları daha da yukarıya taşımaları adına sporun önemini ve bize yükledikleri sorumlulukların da bilincindeyiz. Bir kez daha Türk gençliğinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyoruz."Türkiye Voleybol Federasyonu

TVF'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da "Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz." denildi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinin açılış sayfasında yer alan mesajda, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." ifadesine yer verildi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'ın mesajında ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesinin 98. yılının coşkusunu yaşandığı vurgulanarak, şunlar aktarıldı: "Cumhuriyet'e yaraşır yepyeni bir neslin zihinsel ve bedensel eğitiminde, Türk sporunun gelişiminde daima Ata'sının hizmetinde olan camiamız için Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilen bugün, çok daha anlamlı ve gurur verici bir tarihtir. 19 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan eden en büyük Beşiktaşlı Atatürk'tür; 19 Mayıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir. Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşeni'nin 1935 yılında kulübümüz adına yaptığı önerinin kanunlaşması sonrasında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla, büyük bir onurla nesillerden nesillere kutlanmaya devam etmektedir. 1981 yılından bu yana 'Atatürk'ü Anma Günü' olarak da kutlanan bu anlamlı günde; Türk gençliğinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, Ulu Önderimiz Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyorum."

Fenerbahçe Kulübünün kutlama mesajında ise, "Türk milletine bağımsızlığı, çağdaşlığı ve demokrasiyi getiren kutlu zaferimiz Kurtuluş Savaşımızın kıvılcımlarının başladığı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusuna inancı ve kararlılığı ile Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 98. yıl dönümünü yaşıyoruz. Bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübünün mesajında da sonu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile biten, milli mücadelenin başlangıç tarihi sayılan 19 Mayıs 1919'un 98. yıl dönümünün yaşandığı hatırlatılarak, "Bu günü, ülkenin geleceği olan gençlere armağan eden Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 98. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ay-yıldızlı bayrağın dalgalandığı toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizin hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Kulübü de sosyal medya hesaplarından görsel paylaşarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.