Sporda 2017 böyle geçti

Sporda 2017, dünyada ve Türkiye'de başarıların yanı sıra önemli spor adamlarının kaybedildiği yıl olarak tarihe geçti.

Türk sporu, 2017 yılına kayıplarla başladı. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, 81 yaşında vefat etti.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda teklerde şampiyonluğa ulaşan Serena Williams ile Roger Federer, yeni yıla iyi başlangıç yaptı.

Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) tarafından düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017), Erzurum'da gerçekleştirildi.

Fenerbahçe ile Osmanlıspor, son 32 turunda UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde, Anadolu Efes'i 75-66 yenen Banvit, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü. Yılın 3. ayında milli sporcular, farklı branşlardaki uluslararası organizasyonlarda Türkiye'ye madalyalar kazandırdı

Galatasaray Kulübünde, FETÖ/PDY ile olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyelikleri sona erdirildi

Nisan ayında Türkiye, takımlar bazında elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Milli eskrimci İbrahim Ahmed Acar, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda, kılıç kategorisinde altın madalya elde ederek, Türkiye'ye bu branştaki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında Bellona AGÜ'yü 63-58 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa şampiyonu oldu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçında İtalya'nın Imoco Volley takımını 3-0 yenerek kupayı, 3. kez müzesine götürdü.

Türkiye, 9 madalya ile tamamladığı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, tarihinin 1949'dan sonraki en büyük başarısını elde etti.

Basketbolda, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe, kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 15. şampiyonluğuna ulaştı ve formasına 3. yıldızı takma hakkı elde etti.

Süper Lig'de 2016-2017 sezonu Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan Juventus'u 4-1 yenen İspanya'nın Real Madrid takımı, kupayı üst üste 2. kez kazanan ilk takım oldu.

Makedonya maçına giden A Milli Futbol Takımı'nın uçağında, gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü saldırıda bulunan Arda Turan, olayın ardından gelen tepkiler üzerine, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

65. Hükümette yapılan kabine değişikliğinde, Akif Çağatay Kılıç'ın yerine Gençlik ve Spor Bakanlığına Osman Aşkın Bak getirildi.

İşitme Engelliler Olimpiyatları, 18-30 Temmuz'da Samsun'da yapıldı. Türkiye, bugüne kadar 11 kez katıldığı ve ilk kez ev sahipliği yaptığı olimpiyatlarda tarihi bir başarıya imza atarak, 46 madalya kazandı.

Türkiye, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş madalya kazanarak 12. sırada yer aldı ve tarihinin en iyi derecesini elde etti.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli takım, dünya şampiyonaları tarihinde 55 yıl önce elde ettiği başarıdan sonraki en iyi derecesine ulaştı.

"UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü, Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo kazandı.

Kariyerinde 3 Avrupa ve bir dünya şampiyonluğu bulunan milli karateci Serap Özçelik, Karate 1 Premier Lig'de sıkletinin en iyisi unvanını aldı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Nevriye Yılmaz, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi tarihinin en iyi oyuncusu seçildi.

Milli atlet Aslı Çakır, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Disiplin Kurulu tarafından ömür boyu pistlerden men edildi.

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Avrupa Ralli Şampiyonası'nda mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye, takımlar klasmanında şampiyon olarak bir ilke imza attı.

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maça 11 yabancı futbolcuyla çıkarak, Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun bitimine 2 yarış kala, kariyerinin 4. şampiyonluğunu garantiledi.

Türk sporu kasım ayında önemli kayıplar yaşadı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu, eski Binicilik Federasyonu Başkanı Tunç Çapa, tekvandonun Türkiye'de tanınması ve gelişmesinde başrol oynayan İsmet Iraz ve Türk basketbolunun duayen isimlerinden Mehmet Baturalp, kasım ayında hayata gözlerini yumdu.

Aralık ayında bedensel engelli sporcular, başarıdan başarıya koştu.

Bedensel Engelliler Milli Takımı, yüzme ile halterde dünya şampiyonalarını 4 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalya ile tamamlarken, Avrupa Para-Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı, kadınlarda 1., erkeklerde ve genel klasmanda ise ikinci oldu.

Bedensel engelli masa tenisi sporcusu Neslihan Kavas, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından "yılın en iyi kadın sporcusu" seçildi.