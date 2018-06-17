Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde, dünya klasmanında 2. sırada yer alan Roger Federer ile 35. basamakta bulunan Raonic karşılaştı. Bir saat 18 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 7-6’lık setlerle 2-0 mağlup eden Roger Federer, Stuttgart Açık’ta ilk şampiyonluğunu yaşadı. Roger Federer, Avustralya Açık ve Rotterdam Açık’ın ardından bu yılki üçüncü, kariyerinin ise 98. tekler şampiyonluğunu elde etti. Öte yandan Federer, bugün açıklanacak tek erkekler dünya sıralamasında İspanyol Rafael Nadal’ı geçerek zirveye yükselecek.
Stuttgart Açık’ta şampiyon Federer
Stuttgart Açık Tenis Turnuvası finalinde İsviçreli Roger Federer, Kanadalı Milos Raonic’i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı
17 Haziran 2018 Pazar 17:51