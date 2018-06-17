Stuttgart Açık’ta şampiyon Federer

Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde, dünya klasmanında 2. sırada yer alan Roger Federer ile 35. basamakta bulunan Raonic karşılaştı. Bir saat 18 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 7-6’lık setlerle 2-0 mağlup eden Roger Federer, Stuttgart Açık’ta ilk şampiyonluğunu yaşadı. Roger Federer, Avustralya Açık ve Rotterdam Açık’ın ardından bu yılki üçüncü, kariyerinin ise 98. tekler şampiyonluğunu elde etti. Öte yandan Federer, bugün açıklanacak tek erkekler dünya sıralamasında İspanyol Rafael Nadal’ı geçerek zirveye yükselecek.