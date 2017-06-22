Süper Lig için yarışacaklar

Atletizmde, Avrupa Takımlar Şampiyonası 1. Lig yarışmaları, yarın Finlandiya'da başlayacak.



Avrupa Atletizm Birliği (EA) tarafından Vaasa kentinde yapılacak ve 3 gün sürecek organizasyonda, Türk Milli Takımı, 2014 yılında düştüğü 1. Lig'den yeniden Süper Lig 'e yükselebilmek için mücadele verecek. 12 ülkenin katılacağı müsabakalarda ilk 3'e girenler Süper Lig'e yükselirken, son 3 sırayı alanlar 2. Lig'e düşecek. Ülkeler, kadınlar ve erkeklerde her branşta tek atletle yarışacak ve sıralama toplam puana göre yapılacak. Avrupa Takımlar Şampiyonası 1. Ligi'nde Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İrlanda, Norveç, Portekiz, Romanya, İsviçre ve İsveç yer alıyor. Türk Milli Takımı'nda yer alan atletler şunlar:

Erkekler

Emre Zafer Barnes (100 metre), Ramil Guliyev (200 metre), Batuhan Altıntaş (400 metre, 4x400), Levent Ateş (800 metre, bin 500 metre), Ali Kaya (3 bin metre, 5 bin metre), Yasmani Copello (400 metre engelli, 4x400), Aras Kaya (3 bin metre su engelli), İzzet Safer, Kayhan Özer, Jak Ali Harvey, Fatih Aktaş (4x100), Mahsum Korkmaz, Sinan Ören, Enis Korkmaz (4x400), Talat Erdoğan (disk atma), Eşref Apak (çekiç atma), Alperen Acet (yüksek atlama), Emin Öncel (cirit atma), Alper Kulaksız (uzun atlama), Ümit Sungur (sırıkla atlama), Osman Can Özdeveci (gülle atma), Musa Tüzen (3 adım atlama).

Kadınlar

Mizgin Ay (100 metre, 200 metre, 4x100, 4x400), Nevin Yanıt Baltacı (100 metre engelli), Meryem Akdağ (800 metre, bin 500 metre), Özlem Kaya (3 bin metre), Esma Aydemir (5 bin metre), Tuğba Güvenç (3 bin metre su engelli), Elif Yıldırım (400 metre engelli, 4x100, 4x400), Emel Şanlı (400 metre, 4x100, 4x400), Nimet Karakuş, Edanur Kılıç (4x100), Meryem Kasap, Büşra Yıldırım (4x400), Elçin Kaya (disk atma), Kıvılcım Kaya Salman (çekiç atma), Esmanur Alkaç (yüksek atlama), Eda Tuğsuz (cirit atma), Emel Tuğrul (uzun atlama), Buse Arıkazan (sırıkla atlama), Emel Dereli (gülle atma), Tuğba Danışmaz (3 adım atlama).