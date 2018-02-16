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Taha ABD'de güç depoluyor

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, "Üst düzey bir sporcuyla antrenman yapıyorum. Kampın benim açımdan çok yararlı geçtiğine inanıyorum" dedi

16 Şubat 2018 Cuma 11:19
Taha ABD'de güç depoluyor

Türkiye'de yaşadığı partner sıkıntısı nedeniyle ABD'nin Ohio eyaletinde, ABD'li güreşçi Kyle Snyder ile kamp yapan şampiyon güreşçi Taha Akgül, çalışmaların çok verimli geçtiğini ifade etti.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha, yaptığı açıklamada, Rusya'da düzenlenecek 2018 Avrupa Güreş Şampiyonası'na güzel bir ortamda hazırlandıklarını söyledi. Olimpiyat şampiyonu bir güreşçiyle ABD'lilerin çalışma planına göre hazırlandıklarını anlatan Taha, "Üst düzey bir sporcuyla antrenman yapıyorum. İlk antrenmanda zorlandığımı hissettim. Benim açımdan çok yararlı geçtiğine inanıyorum." dedi. "Burada güzel bir ortam var." diyen Taha, şöyle konuştu: "Avrupa Şampiyonası'na planlı bir şeklide hazırlanıyoruz. Sürekli minderde antrenmandayız. Buradaki çalışmanın ardından turnuva için doğrudan Küba'ya geçeceğiz. Bizden beklentilerin olduğunu biliyorum. Malum ülkede partner sıkıntısı yaşıyorum. Şu an bunu ABD kampıyla biraz gidermiş oluyorum. Kamp çok verimli geçiyor."

Antrenör Çakmar: "Ülkemiz zor günlerden geçiyor"

Taha Akgül'ün antrenörü Abdullah Çakmar da Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini, kendilerinin de sorumluluklarının farkında olduğunu dile getirdi. Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanmak için ABD'de bulunduklarını hatırlatan Çakmar, "Taha'nın rakibi güçlü ve sporcumuzu yüzde 90 zorluyor. İyi bir kondisyon antrenmanı oluyor." ifadelerini kullandı.

İyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade eden tecrübeli antrenör, "Katılacağımız organizasyonlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu yüzden sorumluluğumuzun farkındayız." değerlendirmesini yaptı. ABD'de kendilerine inanılmaz bir ilgi gösterildiğini belirten Abdullah Çakmar, "Olimpik branşlarda şampiyon olmuş sporcular her yerde değer görüyor. Bu işbirliğini sürdürmek için biz de ABD'li sporcuları ülkemize davet ettik." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 16.02.2018 13:20
Anahtar Kelimeler:
Taha AkgülOhio EyalatiKyle SnyderGüreşAvrupa Şampiyonası
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