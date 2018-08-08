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Taha, ABD'ye kamp kurdu

Milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını ABD'de de kamp yaparak sürdürüyor

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:53
Taha, ABD'ye kamp kurdu

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Şampiyonası'na ABD'li Kyle Snyder ile ikili kamp yaparak hazırlanıyor.

Türkiye'de yaşadığı partner sıkıntısı nedeniyle ABD'nin Ohio eyaletinde kendisi gibi olimpiyat şampiyonu güreşçi Snyder ile kamp yapan Taha Akgül, yaptığı açıklamada, çalışmaların çok verimli geçtiğini vurguladı. Taha, Macaristan'da ekim ayında düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na güzel bir ortamda hazırlandıklarını belirterek, "Üst düzey bir sporcuyla antrenman yapıyorum. Benim açımdan kampın çok yararlı geçtiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kampta ABD'lilerin çalışma planını uyguladıklarına işaret eden Taha, "Dünya Şampiyonası'na planlı bir şekilde hazırlanıyoruz. Sürekli minderde antrenmandayız. Bizden beklentilerin olduğunu biliyorum. Malum ülkede partner sıkıntısı yaşıyorum. Şu an bunu ABD kampıyla biraz gidermiş oluyorum. Kamp çok verimli geçiyor. Hedefim bir kez daha dünya şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi Taha Akgül'ün antrenörü Abdullah Çakmar ise Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanmak için ABD'de bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Taha'nın rakibi güçlü ve sporcumuzu yüzde 90 zorluyor. İyi bir kondisyon antrenmanı oluyor. Katılacağımız organizasyonlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu yüzden sorumluluğumuzun farkındayız. Snyder hem başarılı hem de tam bir profesyonel. İstanbul'da yapılan Yaşar Doğu turnuvasına katıldı. Kendisini iyi bir şekilde ağırladık. Türkiye'ye kamp için de davet edeceğiz."

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