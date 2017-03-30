Taviz vermeyeceğiz

Türkiye Atletizm Federasyonu, Elvan Abeylegesse ve Gamze Bulut’a Uluslararası Atletizm Federasyonu tarafından verilen cezalara ilişkin bir açıklama yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, sürecin federasyon tarafından takip edildiği ve dopingle mücadelede ’sıfır tolerans’ parolasından ödün verilmeyeceği vurgulandı. Türkiye Atletizm Federasyonu’nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "IAAF tarafından 29 Mart 2017 tarihinde açıklanan güncel doping cezalandırma listesinde Türkiye’den üç atlet yer almaktadır. Sporcularımızdan Elvan Abeylegesse’nin 2007 yılında Osaka’daki Dünya Atletizm Şampiyonası’nda vermiş olduğu numunenin tekrar test edilmesi sonucu pozitif çıktığından dolayı 2 yıl, Gamze Bulut ve Songül Konak ise geçmişe yönelik kan değerlerinde biyolojik pasaportlarındaki uyumsuzluklar sebebiyle 4 yıl ceza almışlardır. TAF, bu süreci kararlılıkla takip etmiş ve anti-doping prosedürüne uygun olarak üzerine düşeni gerçekleştirmiştir. Federasyonumuz, son üç yılda doping ile mücadelesi nedeniyle WADA tarafından “öncelikli takip edilecek ülkeler” listesinden çıkartılmış, ayrıca bu konuda gösterdiğimiz gelişme IAAF ve EA tarafından övgüyle karşılanmıştır. Bu vesileyle, son yıllarda ‘sıfır tolerans’ parolasıyla yürüttüğümüz kararlı mücadelemizden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz."