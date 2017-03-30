Tenis heyecanı başlıyor

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası 24-30 Nisan ve TEB PNB Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası 1-7 Mayıs tarihlerinde Garanti Koza Arena'da yapılacak.



Beşiktaş'taki bir otelde, Anadolu Ajansı Uluslararası Spor Haberleri Editörü Salih Barış Kuyucu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen turnuvaların basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, turnuva direktörü Paul McNamee ile Koza Wos Genel Müdürü Yavuz Selek katıldı. Garanti Koza Arena'da düzenlenecek TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'na en önemli sporcu olarak WTA'da 10. sırada bulunan Ukraynalı Elina Svitolina'nın katılacağı açıklandı. Son şampiyon milli sporcu Çağla Büyükakçay'ın da yer alacağı turnuvada, bir başka Türk tenisçi İpek Soylu da mücadele edecek. Turnuvada WTA'da 27. sırada yer alan Macar tenisçi Timea Babos ile dünya 56 numarası Kanadalı Eugenie Bouchard da şampiyonluk mücadelesi verecek.

Erkekler de dünya 5 numarası geliyor

TEB PNB Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda en çarpıcı isim olarak ise ATP sıralamasında 5. sırada yer alan Kanadalı tenisçi Milos Raonic ön plana çıkıyor. Dünya sıralamasında 42. basamakta yer alan Arjantinli Diego Schwartzman ile 50. sırada bulunan Kıbrıs Rum Kesimi'nde Marcos Baghdatis de turnuvada yer alacak sporcular olarak dikkati çekiyor. Milli raketler Marsel İlhan ile Cem İlkel de 1-7 Mayıs'ta Garanti Koza Arena'da düzenlenecek turnuvada yer alacak.

Durmuş: "Toplam 10 sporcumuz katılacak"

TTF Başkanı Cengiz Durmuş, iki turnuvaya toplam 10 Türk sporcunun katılacağını söyledi. Geçen senenin şampiyonu Çağla Büyükakçay'ın kendi puanıyla, İpek Soylu, Marsel İlhan ve Cem İlkel'in ise wild card'la turnuvada mücadele edeceğini anlatan Durmuş, "Elemelerde de sporcularımız olacak. İki turnuvada 5 erkek, 5 kadın olmak üzere toplam 10 sporcumuz yer alacak. Bu turnuva başka bir ülke olsaydı sadece Çağla ana tabloda olabilirdi." ifadelerini kullandı. Hedeflerinin Türkiye'yi tenisin merkezi haline getirmek olduğunu aktaran Durmuş, "Bunun için sadece para, tesis yetmez. Bu, birçok bileşkenin birlikte hareket etmesinden geçer. Çok değerli sponsorlarımız bulunuyor. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın bize verdiği destek ve yetkiyle tenisseverler için çaba harcayan bir ekibimiz var." diye konuştu.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ise tenisi çok sevdiklerini dile getirerek, "Tenis, bizi başka bir dünyaya götüren spor dalı. Sponsorlar için rüya gibi işler olur. Geçen sene rüya gibi bir iş başımıza geldi. Çağla geçen sezon turnuvayı kazandı. Bu sene de elimizden geldiğince daha alt katmanlara, sokağa yayılabilmesi için bir sürü şey yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Turnuva direktörü Paul McNamee ise Garanti Koza Arena'yı överek, Fransa Açık Tenis Turnuvası'ndan (Roland Garros) sonra İstanbul'da en iyi tesislerde sporcuların mücadele ettiğini vurguladı. McNamee, erkeklerde ödülün 500 bin avro, kadınlarda ise 260 bin dolar olduğunu sözlerine ekledi. Öte yandan iki turnuvaya katılacak tenisçiler barkovizyondan yaptıkları açıklamalarda, İstanbul'a gelmek için heyecanlandıklarını ifade ettiler.