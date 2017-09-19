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Tura bu isimle katılacağız

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, "Ev sahibi kontenjanından faydalanarak tura milli takım adı altında katılacağız" dedi

19 Eylül 2017 Salı 14:33
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Tura bu isimle katılacağız

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na (TUR 2017) milli takım adı altında katılacaklarını söyledi.

Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, organizasyonun bu yıl ilk kez Dünya Turu kapsamında gerçekleşeceğine dikkati çekti.

Türkiye'nin Dünya Turu düzeyinde takımı bulunmadığına işaret eden Küçükbakırcı, "Ev sahibi kontenjanından faydalanarak tura milli takım adı altında katılacağız." dedi. Küçükbakırcı, turda Türkiye'yi temsil edecek bisikletçilerin hazırlıklarını Kayseri'de sürdürdüğünü belirterek, "Tecrübe kazanmalarının dışında ön grupta yer almalarını bekliyoruz. Turda önemli sporcular yarışacak ama Türkiye adına etap kazanma ihtimalleri var. Sürprizler olabilir." ifadelerini kullandı.

Organizasyona katılacak takımlarla görüşmelerin sürdüğünü de dile getiren Küçükbakırcı, "Herhangi bir sıkıntı yok." değerlendirmesinde bulundu. 

Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu olan organizasyonun 53'üncüsü, 10-15 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Güzergahta değişiklik

TUR 2017'nin daha önce açıklanan güzergahında bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre 2. etap Elmalı yerine Fethiye, 4. etap ise Kuşadası yerine Selçuk'ta tamamlanacak.

TUR 2017'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yarışın etapları şöyle:

1. etap: Alanya - Kemer

2. etap: Kumluca - Fethiye

3. etap: Fethiye - Marmaris

4. etap: Marmaris - Selçuk

5. etap: Selçuk - İzmir

6. etap: İstanbul - İstanbul

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Erol KüçükbakırcıTürkiye Bisiklet Federasyonu53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
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