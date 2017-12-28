Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Esat Delihasan, göreve geldikleri günden bu yana Türk karatesinde her alanda başarıyı hedeflediklerini, üzerinde durdukları asıl konunun da sürdürülebilir başarı olduğunu söyledi.

Başkan Delihasan, yaptığı açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) karateyi olimpiyatlara dahil etmesinin ardından 2017 yılı için çalışma takvimini yeniden programladıklarını ifade etti. Milli takımlarda 2020 Tokyo Olimpiyatları hedefiyle "Olimpiyat Hazırlık Programı" başlattıklarını anlatan Delihasan, "Dünya ve Avrupa şampiyonalarında elde ettiğimiz başarıları olimpiyatlara da taşıyarak ülkemize olimpiyat madalyası kazandırmak en büyük arzumuz. Güçlüyüz, inançlıyız ve bulunduğumuz seviyede kalmak için çok çalışıyoruz. İnanıyorum ki Tokyo 2020'de Türk karatesi İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleterek, bayrağımızı gururla dalgalandıracaktır." diye konuştu.

Başkan Esat Delihasan, elde ettikleri sportif başarının yaptıkları çalışmaların doğruluğunu gösterdiğini dile getirerek, "Sürdürülebilir başarının peşindeyiz. Bu başarıların sürdürülebilir olması önemli bir detay. Olimpiyat programına girmemizle beraber zor ve sert bir sürecin de bizi beklediğini biliyoruz. Bu bilinçle 2017 yılı içerisinde yaptığımız çalışmalarla 2018'de başlayacak kota müsabakalarından başarıyla çıkmak istiyoruz. Aynı yıl içinde Arjantin'de yapılacak 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na kota alacağımızı ve ülkemize olimpiyat madalyası kazandıracağımıza güçlü bir şekilde inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk karatesinin geleceği oldukça güçlü"

Başkan Delihasan, 2017 yılında katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 198 altın, 167 gümüş ve 270 bronz madalya kazandıklarını hatırlatarak, "Türk karatesinin geleceği oldukça güçlü." dedi. Kocaeli'nin bu yıl ev sahipliği yaptığı 52. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın hedef organizasyonlardan biri olduğunu aktaran Delihasan, şunları kaydetti: "Ferdi ve takım kategorilerinde 16 dalda madalya dağıtıldı ve sporcularımız 14 dalda kürsüye çıkma başarısı gösterdi. 15 gün sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki İslami Dayanışma Oyunları'nda sporcu kadromuzu büyük ölçüde değiştirerek mücadele ettik. 12 dalın 11'inde madalya kazandığımız organizasyonda ülkemizin karate branşına duyduğu güveni yansıttığımızı söylemeliyim. Yılın son büyük organizasyonu İspanya'nın Tenerife kentinde yapıldı. Ekim ayındaki 10. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda milli sporcularımız üç altın, üç gümüş ve beş bronz madalya kazanarak, 109 ülke arasında en başarılı üçüncü ülke oldu."

Lisanslı sporcu sayısı üçe katlandı

Esat Delihasan, göreve geldikleri 2008 yılında 70 bin olan lisanslı karateci sayısını bugüne kadar yaklaşık 3 kat artırdıklarını anlattı. Lisanslı sporcu sayısının 200 bini geçtiğine dikkati çeken Delihasan, "Karatenin ülkemizde doğru bir şekilde anlaşılması ve gençleri bu spora teşvik etmek için yaptığımız çalışmaların meyvesini de alıyoruz. Göreve geldiğimiz 2008 yılında 70 bin civarında olan lisanslı sporcu sayısı, 2017 sonu itibarıyla 201 bin 88'e yükseldi. 2016 yılında bu rakam 180 bin 184'tü." ifadelerini kullandı.