Türkiye Golf Turu Antalya'da başladı

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu 2018'in ilk ayağı Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübünde gerçekleştirilen 1. ayak mücadelesi 29 Ocak'a kadar sürecek. Toplam 10 ayaktan oluşan golf turunun ilk ayağında, 9 kadın, 6'sı profesyonel 18 erkek olmak üzere 27 sporcu mücadele ediyor. Sporcular, üç günde 54 çukurda yarışacak. Turun nisanda düzenlenecek 6. ayağının sonunda, ilk 3 sırayı alacak erkek ve kadın oyuncular Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak. Organizasyonun ikinci ayağı 16-18 Şubat'ta Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Kaya Palazzo Golf Kulübünde gerçekleştirilecek.