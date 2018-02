"Türkiye'nin adaylığını destekleyeceğim"

Avrupa Atletizm Federasyonu Başkanı Svein Arne Hansen, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı düzenlemesi için Türkiye'yi destekleyeceğini söyledi.

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası ve Uluslararası İstanbul Salon Atletizm Kupası için İstanbul'da bulunan Hansen, sorularını yanıtladı. Türkiye'nin 2023 yılında Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı düzenlemek için her şarta sahip olduğunu aktaran Hansen, şöyle konuştu: "Çok iyi bir düşünce, bunu gündeme getirdiklerinde şahsen destekçisi olacağım. Türkiye'nin 2023 adaylığını destekleyeceğim. Bu ülkeyi seviyorum. Burada her şey birbirine yakın. Bir Avrupa Şampiyonası için İstanbul'da gerekli her şey var. Burada çok iyi olacağını düşünüyorum. Avrupa atletizmi burada olmaktan mutlu olacaktır."

"Ramil Guliyev çok etkileyici bir atlet"

Avrupa Atletizm Federasyonu Başkanı Hansen, geçen yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev'i övdü. Ramil Guliyev'in çok önemli bir atlet olduğunu vurgulayan Hansen, "Ramil çok önemli bir atlet, müthiş bir iş çıkardı. Berlin'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmayı düşünüyor. Londra'da çok iyi bir performans ortaya koydu. Ramil Guliyev, gerçekten çok etkileyici bir atlet. Guliyev, 200 metrede iz bırakan birisi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de olmak mükemmel bir duygu"

Hansen, Türkiye'de bulunduğu için çok mutlu olduğunu anlattı. Ataköy'deki TAF Atletizm Salonu'nda yarın düzenlenecek Uluslararası İstanbul Salon Atletizm Kupası'na 35 ülkenin katılacağının altını çizen Hansen, şunları kaydetti: "Türkiye'de olmak mükemmel bir duygu. İstanbul çok fantastik bir şehir. Biraz fazla trafiği var sadece. Müthiş tesisler var İstanbul'da. 35 farklı ülkeden sporcu gelecek. Dolayısıyla bu kadar geniş kapsamlı organizasyonda kırılacak rekorlar da gözleri Türkiye’ye çevirecek. Gelen iyi sonuçlar, Türkiye’yi başlıklara çıkaracaktır."