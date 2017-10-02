Ünlü sörfçüler 'Sakin Kent'e hayran kaldı

Uluslararası Cittaslow Birliği Genel Sekreterliğince 2010'da "Sakin Kent" ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki Akçapınar sahili, dünyaca ünlü kiteboard sporcularının beğenisini kazandı.

"Amarok Dünya Kupası Akyaka" ismiyle 5-8 Ekim'de yapılacak 2017 Dünya Kiteboard Ligi'nin Türkiye ayağı öncesi Akçapınar'a gelen sporcular bölgede gün boyu esen rüzgarda antrenman yapıyor. Çok sayıda ziyaretçi de sporcuların su üzerinde yaptığı akrobatik hareketleri ilgiyle izliyor. Organizatör firma Kite Academy'nin sahibi ve eski Türkiye şampiyonu sporcu Sedat Çelenk, yaptığı açıklamada, yarışlarda dünyanın en önemli sporcularının mücadele edeceğini söyledi.

"Sporcuların çoğu Akyaka'ya ilk kez geldi "

Şampiyonaya 19 ülkeden 40 sporcunun katılacağını belirten Çelenk, Akyaka'da yarışacak sporcular arasında 5 kez dünya şampiyonu Büyük Britanyalı Aaron Hadlow, iki kez dünya şampiyonu olan Hollandalı Youri Zoon, 2013 dünya şampiyonu İspanyol Alex Pastor, 2015 dünya şampiyonu İspanyol Liam Whaley ve 2016 dünya şampiyonu Brezilyalı Carlos Mario'nun da yer alacağını kaydetti. Sedat Çelenk, şampiyonanın kadın kiteboard sporcuları arasında ise iki kez dünya şampiyonlukları bulunan Brezilyalı Bruna Kajiya ve İspanyol Rita Arnaus, üç kez ulusal şampiyon Büyük Britanyalı Hannah Wihiteley, 2016 dünya üçüncüsü Hollandalı Annabel Van Westerop ve ulusal şampiyon Çekyalı Paula Novotna'nın bulunacağını bildirdi.

Sporcuların günler öncesinden Akyaka'ya gelerek anrenmanlarını yapmaya başladığını ve bölgede sürekli esen rüzgara hayran kaldığını anlatan Çelenk, "Bu şampiyona hem Muğla hem de Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Buraya gelen sporcuların çoğu Akyaka'ya ilk kez geldi ve hayran kaldı." diye konuştu.

Dünya yıldızları "Sakin Kent"e hayran kaldı

Sporculardan Bruna Kajiya, Akyaka'daki organizasyona katılmaktan büyük keyif aldığını söyledi. Türkiye'ye ilk defa geldiğini anlatan Kajiya, "Burası sörf yapmak için inanılmaz bir yer. Her gün rüzgarımız var. Akyaka muhteşem bir bölge." ifadelerini kullandı.

Yarışlara gelmeden önce birinci sırada yer aldığını vurgulayan Kajiya, "Burada tek hedefim birinci olmak. Akyaka'da üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. Burada anrenmanlarımı yapıp iyi bir şekilde yarışlara hazırlanıyorum. Türkiye'de kendimi ülkemde gibi hissediyorum. Türk insanı çok misafirperver." şeklinde görüş belirtti. 2015 dünya şampiyonu Liam Whaley, Akyaka'ya ikinci defa geldiğini kaydederek, bölgenin kite sporcularının aradığı tüm güzellikleri bünyesinde barındırdığını dile getirdi.

Şampiyonadaki tek hedefinin birinci olmak olduğunu belirten Whaley, "Burada mükemmel bir rüzgar var. Bu nedenle yarışlar öncesinden gelerek anrenmanlarıma başladım. Şampiyonaya tüm Türk sporseverleri bekliyoruz. Çok çekişmeli ve heyecanlı yarışlar izleyecekler." dedi.