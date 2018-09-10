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Ünlü tenisçiye para cezası

ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde Williams'ın, antrenöründen taktik alma, hakeme sözlü sataşma ve raket kırma nedeniyle 17 bin dolar para ceza aldı

10 Eylül 2018 Pazartesi 12:53
Ünlü tenisçiye para cezası

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde Naomi Osaka'ya yenilen Serena Williams, 17 bin dolar ceza aldı.

ABD Açık Tenis Birliğinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki ABD'li tenisçinin maç sırasında antrenöründen taktik alma, hakeme sözlü sataşma ve raket kırma eylemi nedeniyle 17 bin dolar ceza aldığı bildirildi.

Maç sırasında Fransız antrenörü Patrick Mouratoglou'dan taktik aldığı iddiasıyla Portekizli hakem Carlos Ramos'tan uyarı alan Williams, sayı kaybedince raketini yere vurduğu gerekçesiyle ikinci kural ihlalinden dolayı 15 sayı ceza puanı almıştı. Bu olayların ardından ABD'li tenisçi, puan cezası vererek "hırsızlık yaptığı" gerekçesiyle hakemden özür dilemesini talep etmişti. Maçın ardından ceza almasını kadın olmasına bağlayarak cinsel ayrımcılığa maruz kaldığını iddia eden Willams'a Kadınlar Tenis Birliği'nden (WTA) destek geldi.

WTA tarafından yapılan açıklamada, maçlarda aynı davranışları sergileyen erkek tenisçilerin benzer cezalara maruz kalmadığı belirtildi.

New York'ta düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, dünya klasmanında 20'nci sırada bulunan Japon Naomi Osaka, 17'nci sıradaki Amerikalı Serena Williams'ı 2-0 yenerek bir grand slam turnuvası kazanan ilk Japon oyuncu olmuştu. Serena Williams, 2009 ve 2011 yıllarında düzenlenen ABD Açık turnuvalarında sandalye hakemleriyle tartıştığı için para cezaları almıştı.

Mouratoglou taktik verdiğini doğruladı

Williams'ın antrenörü Patrick Mouratoglou ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, Williams'a taktik vermesine rağmen kariyerinde hiçbir zaman bu nedenle kural ihlali cezası almadığını ve oyuncuların karşılaşma sırasında raketini yere vurmasının "doğal ve duygusal" bir durum olduğunu söylemişti.

Tenis oyuncularının antrenörlerinden taktik almalarına grand slam turnuvalarında izin verilmiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
CezaNaomi OsakaSerena WilliamsTenis
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