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Wozniacki ilk kez şampiyon oydu

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde Rumen Halep'i 2-1 yenen Danimarkalı tenisçi Wozniacki, Avustralya Açık'ta şampiyon oldu

27 Ocak 2018 Cumartesi 14:51
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Wozniacki ilk kez şampiyon oydu

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Rumen Simona Halep'i 2-1 yenen Danimarkalı Caroline Wozniacki, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

Melbourne kentinde oynanan sezonun ilk grand slam turnuvasında, dünya 1 numarası Halep ile 2 numaralı seribaşı Wozniacki, kariyerlerinde ilk kez Avustralya Açık'ta final mücadelesine çıktı. Karşılaşmaya iyi başlayarak ilk üç oyunu almayı başaran Wozniacki, durumu 3-0 yaptı. Halep'in oyunda denge kurarak durumu 6-6'ya getirdiği setin galibini, tie-break belirledi. Tie-break'te rakibine 7-2 üstünlük kuran Danimarkalı Wozniacki, seti 7-6 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti. Rumen tenisçi Halep, çekişmeli başlayan ikinci sette rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Bu seti 6-3 kazanan Halep, mücadelede durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü setin başlarında 3-1'lik üstünlük yakalayan Wozniacki, Halep'in oyunu dengelemesiyle 4-3 geri düşmekten kurtulamadı. Skorda geri düşmesinin ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre tedavi gören Wozniacki, korta döndükten sonra üç oyunu da kazanarak seti 6-4 ile hanesine yazdırdı. Böylece Wozniacki, 2 saat 49 dakika süren karşılaşmayı 7-6, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak şampiyon oldu. Dünya klasmanında zirveye yükselmeyi garantileyen Danimarkalı raket, 2009 ve 2014 ABD Açık'ın ardından kariyerinin üçüncü grand slam finalinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Halep ise 2014 ve 2017 Fransa Açık'tan sonra çıktığı üçüncü grand slam finalini de kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya AçıkCaroline WozniackiSimona HalepSporTenis
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