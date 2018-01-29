Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120102
ALTIN
163.451
DOLAR
3.7831
STERLİN
5.3201
EURO
4.6752

Wozniacki zirveye çıktı

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ardından açıklanan dünya klasmanında, erkeklerde Nadal zirvedeki yerini korurken, kadınlarda Wozniacki birinci sıraya yükseldi

29 Ocak 2018 Pazartesi 09:50
Wozniacki zirveye çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ardından açıklanan dünya klasmanında, erkeklerde İspanyol Rafael Nadal zirvedeki yerini korurken, kadınlarda Danimarkalı Caroline Wozniacki birinci sıraya çıktı. Turnuvada çeyrek finalde elenen Nadal, Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliğinin (ATP) açıkladığı dünya sıralamasında, puanını 9 bin 760'a çıkararak birinciliğini sürdürdü.

Avustralya Açık'ta mutlu sona ulaşarak teklerde en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi olma rekorunu 20 şampiyonluğa çıkaran Federer, ikinci sıradaki yerini korudu. Finalde kaybeden Hırvat Marin Cilic üçüncü, çeyrek finalde elenen Bulgar Grigor Dimitrov dördüncü, üçüncü turu geçemeyen Alman Alexander Zverev beşinci sırada yer aldı.

Erkeklerde sıralama

1 (1) - Rafael Nadal (İspanya): 9 bin 760

2 (2) - Roger Federer (İsviçre): 9 bin 605

3 (6) - Marin Cilic (Hırvatistan): 4 bin 960

4 (3) - Grigor Dimitrov (Bulgaristan): 4 bin 630

5 (4) - Alexander Zverev (Almanya): 4 bin 610

6 (5) - Dominic Thiem (Avusturya): 4 bin 60

7 (7) - David Goffin (Belçika): 3 bin 460

8 (9) - Jack Sock (ABD): 2 bin 880

9 (10) - Juan Martin del Potro (Arjantin): 2 bin 815

10 (11) - Pablo Carreno Busta (İspanya): 2 bin 705

Kadınlarda Wozniacki zirveye çıktı

Avustralya Açık'ı kazanarak kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu elde eden Caroline Wozniacki, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında, 7 bin 965 puanla birinciliğe yükseldi. Turnuvada finalde kaybeden Rumen Simona Halep, ikinciliğe geriledi. Çeyrek finalde elenen Ukraynalı Elina Svitolina üçüncü, ikinci turda kaybeden İspanyol Garbine Muguruza dördüncü, çeyrek finali geçemeyen diğer bir isim Çek Karolina Pliskova da beşinci sırayı aldı. Ana tabloya kalamayan milli tenisçiler arasında kadınlarda Çağla Büyükakçay 160'ıncı, Başak Eraydın 173'üncü, İpek Soylu 203'üncü, erkeklerde ise Cem İlkel 260'ıncı sırada yer aldı.

Kadınlarda sıralama

1 (2) - Caroline Wozniacki (Danimarka): 7 bin 965

2 (1) - Simona Halep (Romanya): 7 bin 715

3 (4) - Elina Svitolina (Ukrayna): 6 bin 85

4 (3) - Garbine Muguruza (İspanya): 5 bin 690

5 (6) - Karolina Pliskova (Çekya): 5 bin 445

6 (7) - Jelena Ostapenko (Letonya): 4 bin 901

7 (8) - Caroline Garcia (Fransa): 4 bin 495

8 (5) - Venus Williams (ABD): 4 bin 278

9 (16) - Angelique Kerber (Almanya): 3 bin 31

10 (11) - Kristina Mladenovic (Fransa): 2 bin 935

AA

Son Güncelleme: 29.01.2018 13:14
Anahtar Kelimeler:
TenisRafael NadalCaroline WozniackiAvustralya Açık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Örken hayalinden vazgeçmedi
Ahmet Örken hayalinden vazgeçmedi
Avustralya Açık böyle geçti
Avustralya Açık böyle geçti
Federer şampiyon oldu
Federer şampiyon oldu
Wozniacki ilk kez şampiyon oydu
Wozniacki ilk kez şampiyon oydu
En kısa zamanda kayyum atanacak
En kısa zamanda kayyum atanacak
Türkiye Golf Turu Antalya'da başladı
Türkiye Golf Turu Antalya'da başladı
Wenger, Mesut'un kalmasını istiyor
Wenger, Mesut'un kalmasını istiyor
Finalin adı belli oldu
Finalin adı belli oldu
Hedefleri Avrupa şampiyonluğu
Hedefleri Avrupa şampiyonluğu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim