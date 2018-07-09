"Yağlı güreş atalarımızın emaneti"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Yağlı güreşler bize atalarımızın emaneti. Bu emanete her zaman sahip çıkacağız." dedi.

Aydın, 13-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi açıklamalarda bulundu. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne büyük önem verdiklerini vurgulayan Aydın, "Bu önemli organizasyonu büyük bir heyecanla devam ettireceğiz. Yağlı güreşler bize atalarımızın emaneti. Bu emanete her zaman sahip çıkacağız. Önemli olan her bir organizasyonu bir öncekinden daha iyi yapmak. Bunun için de aylar öncesinden gerekli tüm çalışmaları yapmaya başladık. Umarım, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir önceki güreşlerden daha renkli olur." ifadelerini kullandı.

Aydın, Kırkpınar'ın dünyadaki tüm güreşseverler için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Amacımız bu yağlı güreşleri tüm dünyada daha yaygın hale getirmek. Tabii bir taraftan minderde de Avrupa ve dünya şampiyonalarında ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı daha fazla dinletmek için mücadele ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kırkpınar'da bu yıl 59 başpehlivanın altın kemer için güreş tutacağının bilgisini veren Musa Aydın, şöyle devam etti: "Geçen sene Kırkpınar'da rekor sayıda katılım gerçekleşti. Bu sene daha yüksek katılım bekliyoruz. Bütün başpehlivanlar iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Başpehlivanlık mücadelesinin büyük çekişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum. Ayrıca 15 Temmuz'da birçok sürprizle Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarken, şehitlerimiz için de anma programlarımız olacak. Tüm güreşseverleri 657 yıllık ata yadigarı yağlı güreşlerini izlemeye davet ediyoruz."

"Minder güreşi yapanlar yağlı güreş yapamayacak"

Minderde kısa vadede başarı elde edemeyen sporcuların hemen yağlı güreşe geçtiğine işaret eden Aydın, "Minder güreşi yapanlar yağlı güreş yapamayacak. Milli sporcularımızı minderde tutmak için kararlar aldık. Ancak minder güreşini bıraktıktan sonra yağlı güreş yapabilecekler. Bu işi belirli bir sisteme göre yapmak zorundayız. Bu, hem güreşçilerimizin kendi gelecekleri hem de güreşin geleceği için çok önemli." diye konuştu.

Aydın, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki çalışmaların aksamaması için bu merkezlerdeki güreşçilerin ancak antrenörlerinden izin alarak karakucak güreşlerine katılabileceklerini belirtti. Minderde güreşenlere, Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda elde etmiş oldukları başarılara göre yağlı güreşte boy ayırımı yaptıklarını hatırlatan Aydın, şunları kaydetti. "Minder güreşini bırakıp yağlı güreşe başladıklarında deste boyundan başlamıyorlar. Başpehlivanlık için güreşme hakkı da veriyoruz. Taha Akgül, Rıza Kayaalp gibi güreşçiler, minder güreşini bıraktıktan sonra isterlerse Kırkpınar'da başpehlivanlık için güreş yapabilecekler. Ayrıca şu an Kırkpınar'da başpehlivanlığa güreşen güreşçilerin de minderden geldiklerini ve minderde elde ettikleri başarılardan dolayı başpehlivanlığa reştiklerini belirtmek isterim."