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Yaşar Doğu Güreş Turnuvası başlıyor

İstanbul'da düzenlenecek 45. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'na 15 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılacak

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Yaşar Doğu Güreş Turnuvası başlıyor

45. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası yarın İstanbul'da başlayacak.

Kadınlar ve erkekler serbest stil kategorilerinde düzenlenecek turnuvada başarılı olan sporcular Türkiye'yi bu yıl Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda temsil etme hakkını elde edecek. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak turnuvaya 15 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılacak. Turnuvada A Milli Takım hazırlık kampındaki sporcuların yanı sıra 23 Yaş Altı Milli Takım sporcuları da yer alacak. Yalova'da gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası ve Balıkesir'de düzenlenen 23 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda derece alan güreşçiler de turnuvada mücadele edecek. İstanbul'da geçen hafta da grekoromen stilde Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası düzenlenmişti. 
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