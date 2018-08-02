Yüzme Şampiyonası başlıyor

Avrupa Yüzme Şampiyonası, İskoçya'da yarın başlayacak.

Glasgow kentinde 9 Ağustos Perşembe gününe kadar devam edecek şampiyonada 47 ülkeden, 269'u kadın, 376'sı erkek 645 sporcu mücadele edecek. Türkiye şampiyonaya 30 sporcuyla katılıyor.

Türkiye'yi şampiyonada temsil edecek sporcular şunlar: "Ekaterina Avramova, Sezin Eligül, Elçin Türkmenoğlu, Gülşen Beste Samancı, Aleyna Özkan, Viktoria Zeynep Güneş, Zehra Duru Bilgin, Nida Eliz Üstündağ, İmge Roza Erdemli, Selen Özbilen, Beril Böcekler, İskender Başlakov, Metin Aydın, Rasim Oğulcan Gör, Berkay Ömer Öğretir, Demir Atasoy, Hüseyin Emre Sakçı, Oktay Can Emirbayer, Berk Özkul, Kaan Türker Ayar, Ümit Can Güreş, Yalım Acımış, Kemal Arda Gürdal, Ege Başer, Alpkan Örnek, Erge Can Gezmiş, Doğa Çelik, Samet Alkan, Batuhan Hakan, İlker Altınbilek."