TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz ifadesiyle 'Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesi' olan 30 Ağustos Zaferi'nin 95'inci yıl dönümünün kıvancını yaşıyoruz. Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyor, bu vesile ile bize bağımsızlığımızı armağan eden başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman gazilerimiz ile tüm şehitlerimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da yayımladığı mesajda, "Vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünde, tüm Türk milletinin Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi, şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum." şeklinde görüş belirtti.

TVF'nin mesajında da "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu zaferi bize armağan eden başta Cumhuriyetimiz'in kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm dava arkadaşlarını, gazilerimizi ve bağımsızlık mücadelesine katılan bütün kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi: "Bugün, binlerce kahramanımızın; ulusumuzun birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını feda ettiği Büyük Taarruz Zaferi'nin 95. yıl dönümü. Bu yüzden zaferlerle dolu Türk tarihinde 30 Ağustos'un yeri ve önemi her zaman bambaşka olacaktır. Galatasaray Spor Kulübü olarak biz de bu büyük zaferin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."

Fenerbahçe Kulübünün yayımladığı mesajda, "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir gururla kutluyoruz. Akıttıkları kan ve gösterdikleri büyük özveriyle bizleri tarih boyunca gururlandıracak, devletimizin kuruluşu ve devamlılığında en büyük pay sahibi olan başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübünde başkan Fikret Orman, yayımladığı mesajda, şunları kaydetti: "Şanlı Türk tarihinin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zaferi'nin 95. yılını kutladığımız bugün, milletimiz için gurur ve iftihar günüdür. İstiklal mücadelemizi başarıya taşıyan, aziz vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda milletimizi birleştiren büyük bir zaferdir. 30 Ağustos 1922'de milletimizi zafere ulaştıran birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuydu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, milletimizin inanç ve kararlılığının her türlü sorunu çözmeye muktedir olduğunu da hatırlatmak isterim. 30 Ağustos'un övünç kaynağımız olmasını sağlayan en büyük Beşiktaşlı Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."

Trabzonspor Kulübünün yayımladığı mesajda ise "Ulusumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutluyoruz. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde aldıkları unutulmaz zaferin 95. yıl dönümünde, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz." denildi.