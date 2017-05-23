Din; sakal, cübbe ve sarık değildir

Kur’an ve Ehl-i Beyt gerçeği Hz. Peygamberin (s.a.v.) Veda Haccı’nda da önemle ifade ettiği gibi Kevser Havuzu’nun başına kadar asla birbirinden ayrılmayacak iki ağır emanettir.
Bu hadis-i şerifi, “Kur’an ve Ehl-i Beyt, asla sapıklığa düşmememiz için sarılmamız gereken iki emanettir” olarak anlamamız gerektiği gibi, bu iki emanetin Kevser Havuzu’nun başına kadar da Allah’ın koruması altında olduğu gerçeğini de iyice anlamak zorundayız.
İslam’ın da Kur’an ve Ehl-i Beyt gerçeği üzerine bina edildiğini düşündüğümüzde hiçbir Allah’ın kulu kalkıp da İslam’a, Kur’an’a ve Ehl-i Beyt’in ölçüsüne zarar veremez. İslam düşmanları bu gerçeği çok iyi bildiklerinden, yani temel ölçülerin Allah’ın koruması altında olduğunu, bunları değiştiremeyeceklerini bildiklerinden, insanların bu gerçeklerle buluşmasına mani olmaya çalışmışlardır. İnsanların doğru olana ulaşmasını engellemek için batıl yollar, batıl anlayışlar uydurmuşlardır. Bu sahte din anlayışına, batıl ölçülere aldanan insanlar, bu gözlükle olaylara baktıklarından doğal olarak doğru olanı görememişler ve hep yanılmışlardır. Hem dünyaları perişan olmuş hem de ahiretlerini kaybetmişlerdir.
Bizleri Kur’an ve Ehl-i Beyt ölçüsüyle buluşturan Prof. Dr. Haydar Baş Bey, birilerinin yıllardır hatta asırlardır ısrarla ortaya koyduğu yanlış İslam algısını da düzeltmeye çalışmaktadır. Meltem TV’de yayılanan Gündem Özel programının konuğu olan Prof. Dr. Baş, özellikle İslam’ı bir şekil diniymiş gibi göstermeye çalışanlar için şunları söyledi:
“İslami konularda ciddi araştırmaları olan bir kişiyim. Kuran-ı Kerim'de “sakal bırakın, cübbe-şalvar giyin, sarık takın” diye bir ayet var mı? Peki, bir hadis-i şerif var mı? O zaman nereden çıktı bu din tarifi? Kendilerine göre bir din uydurmuşlar, bunun adına İslam demişler, böyle ise 'adın Müslümandır', değilsen, 'Müslüman değilsin'... Allah'ın dini Kuran'da geçendir.”
Dini nasıl anlamamız gerektiğini de Sayın Baş şu sözlerle ifade ediyor: “Allah'ı tanımak istiyorsak Kuran'a bakacağız. Allah kendisini nasıl tarif ediyor? İşte Fatiha suresi: "Âlemlerin Rabbı olan Allah'a hamdolsun." Nedir bu âlem? Senelerce düşünsek bu âlemi tahayyül etmemiz asla mümkün değildir. Hatta bizim tahmin ettiğimiz Allah ile Allah'ın Kuran'da anlattığı Rab arasında milyarlarca fark vardır. İşte o Rabbin bize emrettiği şu amelleri bütün Müslümanların yapması gerekir: 'Sabredin, kanaat edin, tefekkür edin, izan ve iman sahibi olun, 'Ben'den korkun yani Allah'tan korkun', Allah'ı sevin, Allah'ı çok zikredin.' Size bu adamlar böyle bir dinden bahsediyor mu?”
İnsanlar dini, “bir şekil” olarak tanımlayınca, Kur’an’a ve sünnete aykırı olan birçok husus da bu şeklin içerisinde, bu şeklin örtüsü altında doğru kabul ediliyor. Örneğin, bu kesimin büyükleri İstiklal Mücadelesi’nde Atatürk’ün karşısında yer aldılar. Fetvalarıyla Yunan’a karşı kurşun sıkmanın, Mustafa Kemal’in yanında yer almanın küfür olduğunu savundular. Yani, onlara göre Haçlı Yunan’ın, İngiliz’in, Fransız’ın, İtalyan’ın yanında yer almak caizdi ama Müslüman Mustafa Kemal’in yanında her almak dinsizlikti.
Yıllarca Atatürk’e ve silah arkadaşlarına dinsiz dediler. Halbuki Cenab-ı Hak Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: “Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara âdil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever. Allah, yalnız sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır.” (Mümtehine Suresi, 8-9)
Yunan bizimle niçin savaşıyordu, biz Müslüman Türk olduğumuz için. Peki, Anadolu’yu işgal ederek ne yapmak istiyordu, biz Müslüman Türk milletini Anadolu’dan çıkarıp Büyük Yunanistan’ı kurmak. Peki, Atatürk’e dinsiz diyen, Yunan’a karşı kurşun sıkmak küfürdür diyen bu cübbeli, sakallı, şalvarlılar dini kullanarak, fetvalar yayınlayarak ne yapmaya çalışıyorlardı, Müslüman Türk milletinin vatanından çıkartılması için Haçlı’ya yardım ediyorlardı. Cenab-ı Hak bunlar için ne diyor, “zalimler”…
Prof. Dr. Baş; ülkemizi dört bir yandan işgal eden bu düşmanı denize döken, içimizde işgale çanak tutanların da bütün hile desiselerini kendi başlarına çalan Atatürk’ün bu tarihi başarısını bakın nasıl tarif ediyor: "Üç kıtada imparatorluk kurmuş bir devlet bir anda hak ile yeksan olacak noktaya geliyor. Bu millet içinde Allah'ın bir kulu çıkıyor, elinin tersiyle oyunları bozarak Misak-i Milli sınırları içinde bir devlet kuruyor. Kurumlarla uğraşan insanlar bunun ne kadar zor olduğunu çok iyi bilir. Bugün bir dernek kursanız, bu derneği yaşatabilmenin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Buradan şu sonuca varmak istiyorum: Bir devlet kuracaksınız, bu devlet yıllarca devam edecek. Hem de her türlü etnik grupların ve fikrin yaşadığı bir coğrafyada... Zor ve belki de imkânsız olan bu...”
Milleti, vatanı, inancı uğruna hayatı boyunca Haçlı ile mücadele eden Atatürk’ün hayatı ortada… O’na yıllardır dinsiz diyenleri, Haçlı safında O’na karşı mücadele edenleri, sakal, cübbe ve sarık kurtarabilecek mi? Ebu Cehil’i kurtarmadı ki sizi kurtarsın.
Rüzgar tersine dönünce; siyasi rant uğruna, gerçek ve dindar Atatürk’le bizleri buluşturan Prof. Dr. Baş’ı gizlemek adına Atatürk’ü ve ailesini methetmeye başlamak da sizi kurtarmayacaktır.
Yiğidin hakkını Yiğide vermedikten sonra…