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ABD'nin dış ticaret açığı rekora koşuyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya ticaret sistemini tehdit eden adımlarla düşürmeye çalıştığı dış ticaret açığı, bu yıl da rekor kırma yolunda ilerliyor. Ancak bu süreç, ABD Doları'nın zayıflamasına yol açmıyor!

10 Ağustos 2018 Cuma 17:30
ABD'nin dış ticaret açığı rekora koşuyor

ABD'de Trump yönetiminin son 1.5 yılda "Önce Amerika" sloganıyla uygulamaya koyduğu korumacı ticaret politikalarının sonuçları uzun süredir tartışılıyor. Dünyanın önde uluslararası kuruluşları ve ekonomistleri, küresel ticaret sistemini sarsan tarifelerle yükselen ticaret gerginliklerinin hiçbir ülkenin yararına olmayacağını vurgulamaya devam ediyor.

Buna karşın ABD Başkanı Trump, hem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda hem de destekçilerine yönelik etkinliklerde, "tarifelerin Amerikan ekonomisi için çok işe yaradığı ve Çin ekonomisine büyük zarar verdiği" gibi iddialarda bulunuyor.

Ticaret açığı düşmedi

ABD Ticaret Bakanlığı'nın güncel verileri, Trump'ın ticaret açığını düşürme hedefiyle uygulanan "tarifelerin çok işe yaradığı" argümanını desteklemiyor. Resmi verilere göre, ülkenin dış ticaret açığı, bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 291 milyar dolara ulaştı.

Bu rakam, ülkenin ticaret açığının 2018'de, Trump'ın ilk başkanlık yılında (2017) kırılan rekoru geride bırakarak son 10 yılın en yüksek seviyesine yükselebileceğine işaret ediyor.

ABD ekonomisi, 2017 yılında Beyaz Saray tarafından uygulanan tüm korumacı ticaret politikalarına rağmen 566 milyar dolarla son 9 yılın en yüksek ticaret açığını vermişti. Dolayısıyla hem bu yılın ilk yarısı hem de 2017'nin tamamına ilişkin ticaret verileri, Trump'ın radikal ticaret politikalarından istenen sonucu alamadığını ortaya koyuyor.

Beyaz Saray'daki ilk yılında Trans Pasifik Ortaklığı'ndan (TPP) çekilen, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) müzakereye açan ve bazı ürünlere gümrük vergileri getiren Trump'ın korumacı ticaret politikaları, bu yıl da gümrük tarifeleriyle tam gaz devam ediyor.

Mart ayında çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi getirerek tüm dünyanın tepkisini toplayan Washington yönetimi, ayrıca dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin'i, 100 milyarlarca dolarlık tarifelerle dize getirmeye çalışıyor.

Çin'le ticaret açığı da rekor kırdı

Öte yandan, yılın ilk 6 ayına yönelik resmi ticaret verilerine göre, ABD'nin savaş açtığı Çin'e verdiği ticaret açığı da artış eğilimini sürdürüyor. Yılın ilk yarısında 2017'nin aynı döneminde yüzde 9 artarak 185 milyar dolara çıkan açıktaki yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde Çin'le ticaret açığı, geçen yılın rekorunu geride bırakabilir.

Donald Trump'ın başkanlık koltuğunun ilk yılında, Çin'le olan ticaret açığı da önceki yıla göre yüzde 8 artışla 375 milyar dolara çıkarak şimdiye kadarki en yüksek seviyesini kaydetmişti.

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