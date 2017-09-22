İmam’ın, sevenleri üzerine ahdi vardır

Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza isimli eserinde şöyle anlatıyor:

Muhammed bin Macileveyh, İbrahim bin Ukbe’den şöyle nakletmektedir:

Ben, İmam Hadi (a.s)’a mektup yazarak, İmam Hüseyin (a.s)’ın, İmam Ebu’l-Hasan ve Ebu Ca’fer (a.s)’ın ziyaretlerini sordum. İmam (a.s) cevap olarak şunu yazdı: “Ey Ebu Abdullah, İmam Hüseyin (a.s)’ın ziyareti hepsinden daha önde gelir. Çünkü bu, geniş çaplı bir ziyaret olup, sevabı daha çoktur.”

Muhammed bin Ahmed es-Sinanî, İsmail bin Mihran’dan, o da İmam Ca’fer bin Muhammed (a.s)’dan şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Sizlerden her kim hacca giderse haccını bizim ziyaretimiz ile tamamlasın. Çünkü bizi ziyaret, haccın bir parçadır.”

Muhammed bin Hasan Ahmed bin Velid, Hasan bin Ali el-Veşşa’dan şöyle nakletmektedir:

Ben, İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Her bir İmamın, onu sevenler ve sizleri üzerine, bir ahdi ve vazifesi vardır. O vazifeye tam bir şekilde vefa etmek, onların kabirlerini gerektirdiği gibi ziyaret etmekle olur. Her kim (onları) büyük bir ilgi ile ziyaret eder, onların ilgi duydukları şeyi de kabul ederse İmamlar, kıyamet gününde şefaatçileri olacaktır.”

Hüseyin bin İbrahim bin Ahmed bin Hişam el-Mukettib, es-Sekr bin Dulef’den şöyle rivayet etmektedir:

Mevlam Ali bin Muhammed bin Ali Rıza (a.s)’ın (İmam Hadi) şöyle buyurduğunu duydum: “Her kimin Abdullah’tan bir isteği olursa ceddim İmam Rıza (a.s)’ın kabrini Tus’ta ziyaret etsin. Gusledip (türbesinin) baş tarafında iki rekât namaz kılarak kunutta hacetini istesin. Allah onun istediğini, günah veya akrabalık bağını kesmemesi şartıyla verecektir. Şüphesiz o hazretin kabrinin olduğu yer, cennet saraylarından bir yeridir. Mü’min orayı ziyaret ettiğinde Allah onu ateşten kurtarıp cennete götürecektir.”

OKAN EGESEL