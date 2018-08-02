Moro Müslümanları destek bekliyor

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından geçen hafta cuma günü onaylanan ve Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası (BOL) ile yeni bir dönemin heyecanı içine giren Bangsamorolu öğrenciler, bölgelerinin gelişmesini sağlayacak yetişmiş insan gücü için dış ülkelerden eğitim yardımının önemli olduğunu düşünüyor. Bangsamoro’da kamu yönetimi öğrenimi gören Hamira Almuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Özerklik sağlayan bu yasa için verilen mücadelede çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, trajediler yaşadı.

Bu dönemde bize düşen bölgemizin gelişimine katkı sağlamaktır." dedi. "Yabancı ülkelerden eğitim desteği bekliyoruz, özellikle de barış sürecinde katkısı olan ülkelerden. Tıp, eğitim ve siyaset bilimi gibi birçok alanda bölgemizin yetişmiş insan gücüne ihtiyacı var.’’ ifadelerini kullanan Almuna, bölgenin inşasında özellikle Türkiye’den eğitim desteği beklediklerini söyledi.

Ege Üniversitesinde halk sağlığı alanında yüksek lisans yapan ve Türkiye’de eğitim almaktan memnun olduğunu dile getiren Datu Abdulsettar Zailon da "Yasanın imzalanmasıyla girilen süreçte Bangsamoro şu an yeni bir mücadelenin içine girdi. İnşallah bu yasayla kapsamlı özerklik sayesinde Bangsamoro’nun kendini yönetme hakkı olacak. Bu yeni dönemde eğitimli Bangsamorolulara ihtiyacımız olacak.

Türkiye’deki kardeşlerimizden eğitim konusunda bize daha fazla yardım etmelerini istiyoruz." diye konuştu. Filipinler devleti ile Moro Müslümanları arasında 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi mülteci durumuna düştü.

AA