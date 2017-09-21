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‘Onu üç yerde kurtaracağım’

“Her kim beni uzak yoldan gelip ziyaret ederse, kıyamet günü onu üç yerde kurtaracağım: İnsanlara amel defterleri sağ ve sol taraflarından verildiğinde, Sırat köprüsünde, Mizan ve terazide”

21 Eylül 2017 Perşembe 16:51
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‘Onu üç yerde kurtaracağım’

Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza isimli eserinde şöyle anlatıyor:

Ali bin Ahmed bin Muhammed İmran ed-Dekkak, Hemdan ed-Divanî’den şöyle naklediliyor:

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Her kim beni uzak yoldan gelip ziyaret ederse, kıyamet günü onu üç yerde kurtaracağım: İnsanlara amel defterleri sağ ve sol taraflarından verildiğinde, Sırat köprüsünde, Mizan ve terazide.”

Muhammed bin Ali Macileveyh (r.a), Hüseyin bin Zeyd’den şöyle rivayet ediyor:

Eba Abdullah Ca’fer bin Muhammed es-Sâdık (a.s)’dan duydum, şöyle buyurdu: “Oğlum Mûsa’nın Emir’el-Müminin Ali (a.s)’ın adındaki evladı, Horasan’ın Tus şehrine götürülecek, zehirle şehit edilerek garip bir şekilde defnedilecektir. Her kim onu, hakkını tanıyarak ziyaret ederse Allah-u Teala ona, Fetih’ten önce (Mekke’nin Fethinden önce) Allah uğrunda infak edip savaşanların sevabını verecektir.”

Muhammed bin Mûsa bin Mütevekkil (r.a), Dâvud bin Kasım el-Ca’ferî’den şöyle naklediyor:

İmam Cevad (a.s)’dan işittim ki, şöyle buyurdu: “Tus’un iki dağı arasında bir yer vardır ki, cennet mekânıdır. Her kim oraya girerse, kıyamet günü ateşten amanda olur.”

Muhammed bin Ali Macileveyh (r.a), Abdulazim bin Abdullah el-Hasanî’den, İmam Cevad (a.s)’ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Babamı Tus’ta hakkını bilerek, ziyaret edene, Allah tarafından cennetin verilmesine kefil olurum.”

Muhammed bin Hasan bin Ahmed bin Velid (r.a), Ali bin Esbat’dan şöyle rivayet ediyor:

Ben, İmam Cevad (a.s)’dan şöyle sordum: Babanı Horasan’da ziyaret eden için ne tür bir sevap vardır?”

İmam (a.s) cevabında şöyle buyurdu: “Allah’a and olsun ki, onun için cennet vardır.”

Ahmed bin Ziyad bin Câfer el-Hemezanî (r.a), Cabir bin Yezid el-Cifî’den şöyle rivayet etmektedir:

Ben, vasilerin vasisinden, enbiyanın ilminin vârisi olan, İmam Bâkır (a.s)’dan işittim ki şöyle buyurdu: “Babam Seyyid’ul-Abidin Ali bin Hüseyin, Seyyid-i Şuheda Hüseyin bin Ali’den, o da vasilerin efendisi Emir’el-Müminin Ali bin Ebi Tâlib’den, o da Resûlullah (s.a.a)’den şöyle buyurduğunu naklediyor: Benim bedenimin parçası Horasan’da defnedilecektir. Üzüntüsü olan onu ziyaret ederse Allah da onun üzüntüsünü giderir; günahkâr olarak giderse Allah onun günahını affeder.”

OKAN EGESEL

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Sırat KöprüsüSağ SolAmel DefteriKıyamet GünüYolUzak
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