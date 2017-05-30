Dünya Haydar Baş’çı oldu

Modelin Sahibi Prof. Dr. Haydar Baş, bu modelin ancak Müslüman bir Türk tarafından yazılabileceğini şu sözlerle ifade ediyor: “Benim ortaya koyduğum Milli Ekonomi Modeli (MEM) bir Avrupalının bir Amerikalının, kısaca bir Hıristiyan ve Yahudi’nin yazmasına imkân olmayan bir modeldir. Azeri akademisyen Prof. Dr. Ahmet Kaşamoğlu, ‘Bu modeli ancak bir Türk bilim adamı yazabilir’ demişti. Neden? Hakikaten Milli Ekonomi Modeli’nde merhamet var, iffet var, şeref, haysiyet, adalet, insanlara yardım var. Hatırınıza ne kadar güzel vasıflar geliyorsa biz bu modelin içine bunları serpiştirdik.”
Bugün dünyada başta BRICS ülkeleri olmak üzere 4 milyar bir nüfus Prof. Dr. Baş’ın bu eşsiz modelini hayata geçirmektedir ve istifade etmektedir. Bu 4 milyar insanın modelle buluşmasında, elbette ki dünya çapında yapılan 9 uluslar arası MEM kongresinin ve de bu kongrelere katılan 550’yi aşkın bilim adamının etkisi büyüktür.
Onlar MEM’i defalarca okuyarak, hayran olup kongrelere katılarak ve de bu kongrelerde modeli ve modelin Sahibini takdir ederek ülkelerine döndüler. Kendi ülkelerinin siyasilerine modelin uygulanması konusunda tavsiyelerde bulundular. 2008 yılındaki küresel kriz döneminde 120’yi aşkın ülkenin MEM’in tüketimi teşvik projelerini hayata geçirerek krizden kurtulmaya çalışmaları işte bu tavsiyeler vesilesiyledir. Dilerseniz, Türk milletinin bir türlü görmeyi beceremediği bu eşsiz çözüm ve çözümün Sahibi Prof. Dr. Baş hakkında bu yabancı bilim adamlarının görüşlerinin bir kısmını sizlerle yeniden paylaşalım:
“Beni Avrupa’da bir elçiniz olarak kabul ederseniz bundan büyük şeref duyacağımı ifade etmek isterim. Bu model, diğer devletlere karşı ekonomik sömürü politikaları uygulayan güçlerin ayaklarını adeta yerden kesmiştir.” (Prof. Dr. Vugar Seidov, Budapeşte Üniversitesi)
“Sayın Prof. Dr. Baş’ın düşünceleri son dönemdeki kariyerime de ışık tuttu. Milli Ekonomi Modeli ülkelerin kalkınması için çok gerekli ve önemli bir içerik taşımaktadır.” (Prof. Dr. Yuri Gavriletz, Rusya Bilimler Akademisi)
“Sırtını tamamen gerçeklere dayamış olan Milli Ekonomi Modeli’nin meydana getireceği sonuçlar hepimizi heyecanlandırıyor. Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlar ülkeleri ve insanları sefalete sürükleyeceğine, bu modeli incelerse çok daha faydalı bir şey yapmış olurlar.” (Prof. Dr. Herman Knoflacher, Avusturya Viyana Üniversitesi)
“Doğru bir projelendirme ile MEM, tarımı stratejik alan olarak değerlendirmekte ve yerli tarımın devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini ifade etmektedir ki, bu son derece haklı ve yerinde bir uygulamadır.” (Prof. Dr. Ernest Zurek, Bonn Üniversitesi)
“MEM, sorunlara çözümsel anlamda bir ayar oluştururken, bir proje geliştirirken, milli gelir düzeyini de düzenliyor. MEM milli geliri de sürekli artan bir şekilde düzene kavuşturuyor. Matematik modelleri Milli Ekonomi Modeli’ni tasdik ediyor.” (Prof. Dr. Valery Lebedev, Rusya Bilimler Akademisi)
“Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli’ndeki Sosyal Devlet ve Sosyal Güvenlik projeleri bize ışık tutuyor. Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli, insana tüketici olarak değer verdiği için, yaşlansa da, bu model açısından insanların değeri azalmıyor. İnsanlar, belli bir yaşa vardığında artık sizin bu sistemde yeriniz yok, çıkın gidin, diye kimseye yol gösterilmiyor.” (Prof.Dr. Francesco Daveri, Parma Üniversitesi, İtalya)
“MEM getirmiş olduğu yeni yaklaşımlarla, bütün ekonomik problemlere çözümler sunuyor. Oluşturulan matematiksel açılımlarla, şartları farklı her bir ülkede uygulanmasına imkan doğuyor. Böylesine kapsamlı bir milli model, iktisat tarihinde gelmedi; bunu bütün açık yüreklilikle burada ifade etmek isterim.” (Prof.Dr. V. A. Lisichkin, Rusya Bilimler Akademisi)
“Milli Ekonomi Modeli’nin, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde dar gelirli vatandaşlara çeşitli adlar altında sosyal yardımlar aktararak insanların alım gücünü arttırması projesi, tıkanan ekonomiler için bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. MEM şu anda mevcut olan kölelik düzenine son verecektir.” (Prof. Dr. Martin K.Maier, Almanya)
“Milli Ekonomi Modeli’nde ifade edilen yeraltı ve yerüstü doğal kaynakların, devlet kontrolünde ve devlet–millet ortaklığı şeklinde işletilerek halkın istifadesine sunulması projesini oldukça önemli buluyorum. Böylece global sömürü odakları tarafından hazine üzerinde oturan dilenci konumuna düşürülen milletler, üzerinde oturduğu hazineden istifade etmesi sağlanmış olacaktır.” (Prof. Dr. Hans Peter Aubauer, Viyana Üniversitesi, Avusturya)
“Prof. Dr. Baş’ın modeli, alternatifi olmayan tek modeldir, yahut tek alternatif modeldir. MEM, çıkmaz sokakları geriye çevirebilir.” (Prof. Dr. F.R. Grabau, Magdeburg, Almanya)
Rus’u, Alman’ı, Macar’ı, İtalyan’ı, doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi Prof. Dr. Baş’ın modeline hayran olarak “Haydar Başçı oldu” ama bizim milletimiz hala AB’nin, ABD’nin, Rusya’nın peşinde koşanların peşinde koşuyor. Ne zaman ayıkacağız?