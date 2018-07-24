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1 Filistinli daha şehit oldu

Gazze Şeridi sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla düzenlenen barışçıl gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 1 Filistinli daha şehit oldu

24 Temmuz 2018 Salı 16:51
1 Filistinli daha şehit oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi sınırında düzenlenen gösterilerde yaralanan Mecid Suheyl Akil'in (26) şehit olduğu belirtildi.Şehit olan Akil'in 15 Mayıs'ta Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak için düzenlenen gösterilerde yaralandığı aktarıldı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, binlercesi yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.
AA

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