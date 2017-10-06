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100 bin Arakanlı Bangladeş sınırında

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, Myanmar'ın Arakan eyaletine bağlı Buthidaung kentinde yaklaşık 100 bin Müslüman'ın, Bangladeş'in Cox's Bazar kentine geçmek için beklediğini açıkladı

06 Ekim 2017 Cuma 17:01
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100 bin Arakanlı Bangladeş sınırında

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Millman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan ArakanMüslümanların sayısının 515 bine ulaştığını belirtti.

Kamplara ulaşan sığınmacıların bitkin düştüğünü ve çoğunlukla beraberinde bir şey getiremediklerini anlatan Millman, uluslararası gözlemcilere göre, halen Arakan'ın kuzeyindeki Buthidaung kentinde yaklaşık 100 bin Müslüman'ın Bangladeş'in Cox's Bazar kentine geçmek için beklediğini kaydetti.

IOM'nin son 6 haftada Bangladeş'e geçen sığınmacıların acil ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası topluma 120 milyon dolar tutarında yardım çağrısı yaptığını dile getiren Millman, bu parayla gelecek 6 ay boyunca 450 bin sığınmacıya yardım yapılmasının amaçlandığını kaydetti.

Öte yandan Uluslararası Göç Örgütü (IOM), terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Irak'ın Kerkük kentine bağlı Havice ilçesinde yaklaşık 33 bin sivilin yerinden edildiğini bildirdi.

IOM Sözcüsü Millman, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada, Irak'ta 2014'te patlak veren krizin ardından 3.2 milyon kişinin ülke içinde yerinden olduğunu belirtti. Irak güvenlik güçlerinin 21 Eylül'de Havice ilçesini DEAŞ'ten kurtarmak için operasyon başlattığını anımsatan Millman, bu süre zarfında yaklaşık 33 bin sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.
DIŞ HABERLER MERKEZİ

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GöçMyanmarArakanMüslümanBazanKent
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