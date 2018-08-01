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101 kişiyi taşıyan uçak düştü

Durango kentinde, 97 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı bulunan bir uçağın havalandıktan kısa süre sonra düştüğü duyuruldu. Eyalet Valisi Jose Aispuro, uçaktaki 101 kişinin de hayatta olduğunu açıkladı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:18
101 kişiyi taşıyan uçak düştü

Acil durum ekipleri kısa bir süre içerisinde kaza mahaline ulaşırken, Meksika Sivil Koruma Dairesi kurtarılan yolcuların hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Durongo Valisi Jose R. Aispuro 1 pilot ve 1 yolcu toplam 2 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Aeromexico havayolu şirketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Guadalupe Victoria Havalimanı'ndan Mexico City'ye havalanan uçakta 2'si çocuk 97 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu belirtildi. Embraer 190 tipi çift motorlu uçağın İki saat sürecek uçuş için havalanan yolcu uçağının aşırı yağmur ve rüzgar nedeniyle yere çakıldığı bildirildi.

Meksika yerel medyası uçağın pistten havalandıktan hemen sonra düştüğünü duyurdu. Buna göre pistten yaklaşık 100 metreden biraz fazla havalanan uçak burnunun üstüne yere çakıldı. Yolcuların birçoğu kendi imkanlarıyla uçaktan çıkmayı başardı.

Durango Eyalet Valisi Jose Aispuro ise pilotların kötü hava şartları nedeniyle kalkışı iptal etmek istemiş olabileceklerini söyledi.

Öte yandan Embraer marka uçağı üreten Brezilyalı firmaya ait tenisyenlerin Meksikalı yetkililerle görüşerek olay yerinde inceleme yapacağı kaydedildi. Durango şehri ülkenin başkenti Meksiko City'nin yaklaşık 900 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
MeksikaUçak
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