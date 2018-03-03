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12 sığınmacı çocuk intihar etti

İsveç'in başkenti Stockholm'daki Karolinska Enstitüsünün açıkladığı rapora göre, ülkede geçen yıl 12 refakatsiz sığınmacı çocuk intihar etti

03 Mart 2018 Cumartesi 16:30
12 sığınmacı çocuk intihar etti

Raporda, söz konusu çocukların büyük çoğunluğunun Afgan olduğu ve iltica talebelerinin reddedilmesinin intiharı tetiklediği belirtildi. Raporu hazırlayan araştırmacılardan Ruh Sağlığı ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Ellenor Mittendorfer Rutz, intihar eden çocukların geçmişlerinde büyük travmalar geçirdiklerini ve göç esnasında da işkence ve şiddete maruz kaldıklarını ifade etti.

Çocuk ve Genç Psikiyatri Merkezinden (PUP) yapılan açılmada ise, intihar eden sığınmacı çocuk sayısının gerçeği tam olarak yansıtmadığını ve durumun daha vahim olduğu kaydedildi.Göçmenler Ofisinin verilerine göre, 2015 yılında İsveç'e 35 bin 360 refakatsiz çocuk sığınmacı girerken bu sayı, 2016 yılında 2 bin 199, 2017 yılında bin 334'e geriledi.
AA

Anahtar Kelimeler:
IsveçStockholmÜlkeIntiharçocuk
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