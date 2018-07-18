Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
91755
ALTIN
189.331
DOLAR
4.8088
STERLİN
6.2727
EURO
5.5996

130 milyar dolarlık define

Güney Kore'nin batı sahili açıklarında yaklaşık 130.5 milyar dolar değerinde altın taşıdığı sanılan Rus gemisinin enkazı bulundu. Batıktaki altınların çıkarılması için uluslararası operasyon yapılacak

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:57
130 milyar dolarlık define

Güney Kore'nin batı sahili açıklarında Ulleungdo Adası yakınlarında yaklaşık 130.5 milyar dolar değerinde altın taşıdığı sanılan Rus gemisinin enkazı bulundu. Yerel basındaki habere göre, Rus donanmasına ait olduğu tahmin edilen Dmitri Donşkoy savaş gemisinin enkazı, Ulleungdo Adası açıklarında ortaya çıkarıldı. 

113 yıl önce Japonya ile Rusya arasında çıkan savaş sırasında battığı tahmin edilen geminin, yaklaşık 130.5 milyar dolar değerinde altın taşıdığı düşünülüyor.
Altınların, savaş zamanında askerlerin maaşları, liman ücretleri ve diğer masrafların karşılanması için kullanılmak üzere gemide bulunduğu sanılıyor.

Altınları 4 ülk çıkaracak

Bu arada hasar gören diğer gemilerdeki altınların da Dmitri Donşkoy'a aktarıldığı tahmin ediliyor. Merkezi Güney Kore'de bulunan ve batık gemilerde define arayan Şinil Group şirketi, yıllardır bulmaya çalıştığı gemideki altınların çıkartılması için Çin, Kanada ve İngiltere'den şirketlerle ortak operasyona hazırlanıyor. Konuya ilişkin Rusya'dan haber yayına hazırlandığı saate kadar bir açıklama gelmedi. 
 

Anahtar Kelimeler:
Define
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mescid-i Aksa'ya aşağılık baskın
Mescid-i Aksa'ya aşağılık baskın
AB’den Trump’a sert tepki
AB’den Trump’a sert tepki
Srebrenitsa'da acılar taptaze
Srebrenitsa'da acılar taptaze
İran, Rusya'ya takas önerdi
İran, Rusya'ya takas önerdi
Yeni bahaneleri İran oldu
Yeni bahaneleri İran oldu
'Türkiye ile müzakereler son bulmalı'
'Türkiye ile müzakereler son bulmalı'
Hacıların ulaşımı kolaylaşacak
Hacıların ulaşımı kolaylaşacak
BAE'den füze iddiası
BAE'den füze iddiası
Aralarında ticari sınırları kaldırdılar
Aralarında ticari sınırları kaldırdılar
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim