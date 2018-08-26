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137 göçmene izin çıktı

10 günden uzun süredir Akdeniz'de bekletilen göçmenler, İtalya Katolik Kilisesi, Arnavutluk ve İrlanda'nın kabul etmesiyle karaya inebildi

26 Ağustos 2018 Pazar 15:47
137 göçmene izin çıktı

Göçmenlerin İtalya'ya girmesine izin vermeyen İtalya İçişleri Bakanı Salvini hakkında görevini kötüye kullanma, insanları yasadışı şekilde alıkoyma ve insan kaçırma suçlamalarıyla soruşturma açıldı. Libya'dan yola çıkarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 190 göçmen 15 Ağustos'ta Akdeniz'de kurtarılarak İtalyan Sahil Güvenliği'ne ait Diciotti gemisine alınmıştı. Ancak en yakın güvenli limanlar olan Malta ve İtalya, geminin kendi limanlarına yanaşmasına günlerce izin vermemişti.

İtalya'ya ait bir geminin İtalyan limanlarına girişine izin verilmemesi ülkede büyük tepki çekmiş ve sonunda hükümet geçen pazartesi günü, göçmenleri taşıyan Diciotti gemisinin Sicilya adasındaki Catania limanına yanaşmasına izin vermişti. Ancak bu kez de göçmenlerin gemiden inerek karaya çıkmasına izin verilmiyordu. Yalnızca hasta ve çocukların gemiden inmesine izin verilirken, 137 kişi 10 günden uzun süredir gemide mahsur kalmıştı. Salvini hakkında soruşturma açılmasının ardından, gemideki 137 göçmenin karaya çıkmasına izin verildi. Diciotti gemisindeki göçmenlerin çoğunluğunun Eritreli olduğu, Suriye, Somali gibi ülkelerden kaçanların da bulunduğu açıklandı.
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