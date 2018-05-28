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150 bin inek itlaf edilecek

Yeni Zelanda, bakteriyel hastalığı yok etmek için 150.000 ineği itlaf etmeyi planlarken, oluşacak toplam maliyetin 886 milyon dolar olması bekleniyor

28 Mayıs 2018 Pazartesi 18:08
150 bin inek itlaf edilecek

Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal edilmiş: 'Tahlil raporları yabancı dildeydi, anlamadık' Yeni Zelanda, ülkedeki sürülerden kaynaklanan bakteriyel bir hastalığı bitirmek için 150.000 ineği itlaf etmeyi planlıyor.  Bu sabah yapılan açıklamaya göre, politikacılar ve sektör liderleri plan üzerinde anlaştılar.

886 milyon dolar maliyet yaratacak ve 10 yıl sürecek plan başarılı olduğu takdirde bir ülke ilk kez Mycoplasma bovis bakterisinden temizlenecek. Bunun ülke tarihindeki en büyük itlaf olacağı ifade edildi. Mycoplasma bovis bakteresi, ülkede ilk kez geçen yıl temmuzda keşfedilmişti. Avrupa ve Amerika'da yaygın görülen bakteri hayvanlarda meme iltihabı, zatürre, kireçlenme ve başka hastalıkların ortaya çıkmasına yol açıyor. Hastalık gıda güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmasa da çiftliklerde verimlilik kaybına sebep oluyor.
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