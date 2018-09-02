17 yıl sonra Özbekistan da katıldı

Azerbaycan'da 2000'de yapılan Türkçe Konuşan Devletler Devlet Başkanları Zirvesi'ne cumhurbaşkanı düzeyinde katılan Özbekistan, 2001'de düzenlenen zirveye ise meclis başkanı düzeyinde katılım sağladı. Özbekistan, 5 yıl aradan sonra 2006'da Antalya'da düzenlenen zirveye katılmamayı tercih etti. Bundan sonraki dönemlerde yapılan zirvelere katılmayan Özbekistan, 2009'da kurulan ve 3 Ekim 2009 tarihli Nahçıvan Anlaşması ile 16 Eylül 2010 tarihli İstanbul Bildirisi'ni temel alan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi kuruluşu ve faaliyetlerinde yer almadı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyovev'in göreve gelmesiyle son yıllarda Özbekistan-Türkiye ilişkileri gelişmeye başlarken, bu süreçte karşılıklı üst düzey ziyaretler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Mirziyovev, nisan ayında Erdoğan ile Taşkent'teki görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerde Özbekistan'ın uzun aradan sonra Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde yeniden yer alması konusunda olumlu sonuca vardıklarını belirterek, Bişkek’teki zirveye ülkesinin de katılacağını söylemişti.

AA