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18 bin bina tehdit altında

ABD'nin California eyaletinin güneyinde, 4 Aralık'ta ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

18 Aralık 2017 Pazartesi 14:24
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18 bin bina tehdit altında

Yetkililer, yangının yüzde 40'ının kontrol altına alındığını ancak kötü hava koşulları nedeniyle kıyı kesimlerde tehlikenin devam ettiğini belirtti.

 Los Angeles Times'ın haberine göre, Santa Barbara'dan Ventura'ya kadar yayılan alevlerin, sabah saatleri itibarıyla yaklaşık bin 100 kilometrekarelik alanda etkili olduğu bildirildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 8 binden fazla itfaiyecinin katıldığını belirten yetkililer, düşük nem ve sert rüzgarların yangını kontrol altına almayı zorlaştırdığını ifade etti.

Yetkililer, 18 bin binanın tehlike altında olduğunu açıklayarak, yangının etkili olduğu bazı bölgelerde rüzgarın hızının saatte 55 kilometreye ulaşabileceği uyarısında bulundu. Ulusal Hava Servisi de dağlık alanlarda kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Santa Barbara ilçesiyle Montecito ve Carpinteria bölgelerinin bazı yerlerinde tahliye uyarısının devam ettiği ancak Ventura ilçesindeki bazı tahliye uyarılarının kaldırıldığı belirtildi.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
ABDCaliforniaYangın
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