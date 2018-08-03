2 İsrail İHA'sı düşürüldü

Ardından, konuya ilişkin açıklama yapan Suriye ordusundan bir komutan, başkent Şam'ın batı kırsalında İsrail'e ait 2 keşif amaçlı insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtildi. Suriye hava savunma sistemleri tarafından 3 füze ve bir İnsansız Hava Aracı (İHA) düşürüldü. Füzelerden ikisinin Şam'ın güneyini, diğer bir füzenin ise şehrin kuzey batısını hedef aldığı belirtildi.

İsrail merkezli Jerusalem Post'ta çalışan gazeteci Ilanit Chernick, İsrail'in 'Şam yakınlarındaki İran üslerini hedef aldığı' iddiasını ileri sürdü. Suriye devlet haber ajansı SANA, 'düşman hedeflerinin' düşürüldüğünü doğruladı. Suriye ordusundan bir komutan, başkent Şam'ın batı kırsalında İsrail'e ait 2 keşif amaçlı insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu belirtti.

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