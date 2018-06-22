20 bin göçmen çocuk ABD üslerinde

Pentagon sözcüsü Yarbay Jamie Davis, ABD-Meksika sınırını yasa dışı olarak geçtikleri için gözaltına alınabilecek 20 bin kadar refakatsiz çocuğa askeri üslerde yer ayırabileceklerini duyurdu. Sözcü, ülkede gözaltına alınan göçmenler konusunda siyasi tartışma giderek büyürken gelen bu 'geçici barınak' isteğinin ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı tarafından yapıldığını ve Savunma Bakanlığı'nın da bu talebi kabul ettiğini söyledi.

Trump'ın sıfır hoşgörü politikası çerçevesinde ailelerinden koparılan çocuklar, gençler, Teksas eyaletinin Meksika sınırındaki Tornillo kentinde çadır kamplara konuluyor. Bilgi notunda Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın 'çocuklara gerekli tüm bakımı sağlayacağı' belirtilerek bunlar arasında danışmanlık, gıda, kıyafet, sağlık hizmeti, ulaşım ve diğer günlük ihtiyaçların olduğu belirtildi. Pentagon sözcüsü Dana White, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın Teksas eyaletindeki 3 askeri üs konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu ayrıca Arkansas eyaletindeki bir diğer üste de inceleme yapacağını duyurdu.

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