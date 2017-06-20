200 milyon seçmenin bilgileri sızdı

ABD tarihinin 'en büyük seçim bilgileri sızıntısı' olarak belirtilen olayda ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 62'sinin yani 198 milyon kayıtlı seçmenin kişisel bilgilerinin korunmadan internette saklandığı fark edildi. Amazon'a ait bir bulut sunucuda (Cloud server) saklandığı ve bağlantı adresini bilen herkes tarafından sorunsuzca erişilebilen ve indirilebilen 25 terabaytlık bilgiler arasında yaklaşık 200 milyon ABD'linin ev adresleri, doğum tarihleri, telefon numaraları ve siyasi görüşleri bulunuyor. Bunun yanı sıra seçmenlerin siyasi gruplar tarafından analizlerde kullanılan tartışmalı konulardaki tercih tahminleri de bu bilgiler arasında. Bu tartışmalı konular arasında kök hücre araştırmaları, kürtaj hakkı ve silah sahipliği gibi konular bulunuyor. Konu hakkında açıklama yapan uzmanlar bu tarz bir veri toplanması için milyonlarca dolar ve yoğun mesaili çalışma gerektiğini belirtiyor. DIŞ HABERLER