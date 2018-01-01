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2018'de kalkan uçak 2017'de indi!

Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinden 2018'in ilk dakikalarında kalkan Hawai Havayolları'na ait uçak, ABD'nin Hawai eyaletinin başkenti Honolulu'ya 2017'de indi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 15:46
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2018'de kalkan uçak 2017'de indi!

Gazeteci Sam Sweeney olayı farketti ve bu ilginç durumu Twitter'dan paylaştı. "Hawai Havayoları'na ait 446 numaralı uçuş 2018'de başladı ve uçak 2017'de inecek" ifadesini, #zamanayolculuk etiketiyle paylaştı.

Hawai Havayoları'na ait 446 numaralı uçuş, Auckland Havaalanı'ndan 1 Ocak 2018'de yerel saatle 00:05'te kalktı ve Honolulu'ya 31 Aralık 2017'de 10:16'da vardı. Auckland, Honolulu'nun 23 saat ilerisinde.

Bir Twitter kullanıcısı "Yani zaman içinde yolculuk yapabiliyoruz ama hâlâ uçan arabalarımız yok" dedi.

HABER MERKEZİ

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