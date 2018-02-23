213 Filistinli şehit oldu

Esirlerden 75'i, kasıtlı öldürme, 7'si direk kurşunlanarak, 59'u hastalıklarının tedavi edilmemesi sonucu ve 72'nin de işkenceyle şehit olduğu anlaşılıyor.

Bu arada Filistin İnsan Hakları Merkezi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah kentinin doğusunda işgal güçlerinin Filistinli çocuklara yönelik öldürücü silahlar kullanmasını, saldırıda iki çocuğun şehit olmasını ve ikisinin de yaralanmasını kınadı.

İşgal güçlerinin sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürdüğünü belirten Filistin İnsan Hakları Merkezi, 18 Şubat Pazar günü konuyla ilgili yayınladığı bildiride, işgal güçlerinin Cumartesi akşamı hiçbir gerekçe yokken Filistinli iki çocuğu şehit ettiğini bildirdi.

Bu arada İsrail cezaevlerinde 7 bin civarında Filistinli esirin tutulduğu bildiriliyor.

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