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22 asırdır nöbetteler

Çin’de yaklaşık 2 bin 200 yıl önce siyasi birliği sağlayan İmparator Çin Şıhuang’ın (MÖ 259-210) imal ettirdiği “Toprak Askerler” (Bingmayong) asırlardır tarihe meydan okuyor

23 Haziran 2018 Cumartesi 17:27
22 asırdır nöbetteler

Ülkenin Şanşi eyaletine bağlı Şian kentinin Lintong bölgesinde 1974’te bir tarım işçisi tarafından keşfedilen ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 1987 yılında Dünya Kültür Mirasları Listesi’ne alınarak dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Toprak Askerler, asırlardır Çin imparatorunu koruyor.

Çin’de hüküm sürdüğü dönemde ülke genelindeki feodal beylikleri yenerek, yazı, ölçü birimleri ve hukuk sisteminde birliği sağlayan ve merkezi yönetime bağlı eyalet ve şehirler gibi idari birimleri teşkil eden Çin Şıhuang, kendi döneminde katı bir yönetim sistemi izlemesiyle biliniyor.

Bundan dolayı düşmanlarının ölümünden sonra da peşini bırakmayacağını ve dünyevi şeyleri ölümden sonraki hayatında kullanabileceği inancını taşıyan hükümdar Çin Şıhuang’ın bu orduyu kendini koruması için yaptırdığı belirtiliyor. İmparator Çin’in toprak askerleri, süvariler, okçular, yüksek rütbeli askerler, generaller, katipler ile tam tekmil bir ordu görünümüne sahip.

Arkeoloji kazılarında çıkarılan toprak askerler, İmparator Çin’in ölümünden sonra gömüleceği mozolesini koruyacak bir konuma yerleştirilmiş durumda. Yüz şekillerinden ten renklerine, saç, bıyık, sakal boy ve şekillerinden kulak büyüklülüklerine kadar birbirinden tamamen farklı tasarlanan toprak askerlerin ağırlığı 150 ila 300 kilogram arasında değişiyor.

Yapılan araştırmalara göre, toprak savaşçıların beden ve yüzleri el ile yapılırken, ayak ve el gibi bazı kısımlar ise döküm tekniği kullanılarak yapıldı. Gerçek askerlere birebir benzetilerek yapılan askerlerin, atları, savaş arabaları ile bronzdan yapılan zırhları, kılıçları, okları, kargıları ve mızrakları mevcut.
AA

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