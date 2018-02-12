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25 milyon tavuk itlaf edildi

İran İşçi Haber Ajansı ILNA'ya konuşan Tahran Tavuk ve Yumurtacılar Birliği Başkanı Nasır Nebipur, ülkede ortaya çıkan son kuş gribi vakaları nedeniyle yaklaşık 25 milyon kümes hayvanının itlaf edildiğini açıkladı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 17:52
25 milyon tavuk itlaf edildi

Nebipur, "Yaklaşık 25 milyon tavuk, yani ülkedeki kümes hayvanlarının yüzde 40'ı halkın sağlığının korunması amacıyla itlaf edildi." dedi.

Kümes hayvanları arasında kuş gribinin yayıldığını aktaran Nebipur, bu durumun yumurta üretimini azalttığını dolayısıyla fiyatları da olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kuş gribi nedeniyle milyonlarca kümes hayvanını itlaf etmek zorunda kalan ve yumurta üretiminde ciddi sorunlar yaşayan İran, Türkiye'den haftada yaklaşık 50 tır yumurta ihraç ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2003-2018 yıllarında dünya genelinde 454 kişinin ölümüne yol açan H5N1 olarak da bilinen kuş gribi, göçmen kuşlardan yerli kanatlılara onlardan da insanlara geçiyor.

AA

Son Güncelleme: 12.02.2018 17:53
Anahtar Kelimeler:
TahranTavukİran
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