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284 milyar dolarlık elektrik faturası

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in de yaşadığı ABD'nin Pensylvania eyaletinde ikamet eden Mary Horomanski'ye 284 milyar dolarlık elektrik faturası geldi.

28 Aralık 2017 Perşembe 15:37
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284 milyar dolarlık elektrik faturası

Yerel Erie Times-News gazetesine konuşan Horomanski, "Gözlerime inanamadım. Evimize Noel ışıkları koymuştuk. Belki yanlış bağlamışızdır diye düşündüm" dedi. Elektrik şirketi daha sonra doğru olan tutarın 284.46 dolar olduğunu açıkladı.

Şirketin sözcüsü Mark Durbin, hatanın nereden kaynaklandığını bilmediklerini ancak hatalı tutara göre Horomanski'nin faturanın 28 bin 176'lık ilk taksidini Aralık ayında ödemesi gerektiğini söyledi.

Drubin, Erie Times-News'a açıklamasında "Daha önce hiç milyarlarca dolarlık fatura görmemiştim. Müşterinin hatayı bize bildirmesinden memnunuz" dedi.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 29.12.2017 14:46
Anahtar Kelimeler:
ABDFetö
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