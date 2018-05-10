3 Araptan 1'i yoksul

Arap Araştırma ve Siyaset Çalışmaları Merkezi'nin hazırladığı "2017 Arap Endeksi" sonuçları açıklandı.

Arap ülkelerinde periyodik olarak gerçekleştirilen bir anket olan "Arap Endeksi'ne" 11 Arap ülkesinden 18 bin 830 kişi katıldı.

Ankete katılan Arap ailelerinin yüzde 46'sı gelirlerinin temel ihtiyaçlarını karşıladığını ancak birikim yapamadıklarını, yüzde 30'u, gelirlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini, çoğunlukla gelen yardımlarla hayatlarını idame ettirdiklerini ifade etti. Araştırma Arap halkının demokrasi istediğini de gösterdi.

Söz konusu endekse göre katılımcıların yüzde 74'ü demokratik sistemi benimserken yüzde 17'si buna karşı çıktı. Katılımcıların dörtte üçü ABD'nin Filistin, Suriye, Irak, Libya ve Yemen'deki politikasını, üçte ikisi de İran ve Rusya'nın bu ülkelerdeki politikasını "kötü" olarak nitelendirdi.

Endekste, Arapların yüzde 87'sinin İsrail'i tanımadığı ortaya çıktı. Ulusal güvenlik konusunda ise katılımcıların yüzde 67'si İsrail ve ABD'yi, yüzde 10'u ise İran'ı en büyük tehdit unsuru olarak gösterdi. Yüzde 92'si terör örgütü DEAŞ'a muhalif olduğunu, yüzde 3'ü olumlu, yüzde 2'si ise çok olumlu yaklaştığını belirtti.

Yüzde 42'si insanları DEAŞ'a katılmaya sevk eden faktörlerin altında yoksulluk, işsizlik, baskıcı politikalar ve toplumsal eşitsizliğin yattığını kaydetti.

HABER MERKEZİ