30 bin ev sular altında kaldı: 54 ölü, 31 kayıp

Muson yağmurları Vietnam'ı fena vurdu.
Onbinler evsiz kaldı, en az 54 kişi can verdi.
Her yıl Ekim ayında kuzeybatı muson yağmurlarının etkisi altına giren Vietnam'da bu yıl bilanço oldukça yüksek.
Fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 54 kişi hayatını kaybetti.
39 kişi ise kayboldu.
Kaybolan kişileri arama çalışmalarına 580 asker ve polis ile 2 binden fazla vatandaş katıldı.
Ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde etkili olan sel ve toprak kaymaları sonucu bazı bölgelere ulaşımın sağlanamaması arama çalışmalarını zorlaştırıyor.
Vietnam Afet Yönetim Kurumu 30 binden fazla evin sular altında kaldığı, altyapı ve ekili alanlar ile çiftlik hayvanlarının zarar gördüğünü açıkladı.
Ülkenin kuzeyinde ağustos ayında meydana gelen sellerde en az 26 kişi hayatını kaybetmişti.
Haber Merkezi