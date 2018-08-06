300 Filistinli çocuk İsrail zindanlarında

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli çocukların durumuna ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre, İsrail zindanlarındaki 300’e yakın Filistinli çocuk üç ayrı hapishanede tutuluyor.

Son üç yılda Filistinli çocuklardan 20’si İsrail mahkemelerince 9 yıla kadar varan hapis cezalarına çarptırıldı, 2 Filistinli çocuk da ömür boyu hapisle yargılanıyor. Bu yılın ilk altı ayında barışçıl protesto gösterilerine katıldıkları için 651 Filistinli çocuk İSrail güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin raporunda ayrıca, 2018’in ilk altı ayında 651 Filistinli çocuğun İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı, bu çocuklardan büyük bir bölümünün daha sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Taş attığı gerekçesiyle Filistinli bazı çocukların İsrail güçleri tarafından birçok defa gözaltına alındığı kaydedilen raporda, gözaltına alınan çocukların işkence ve psikolojik baskıya maruz kaldığı aktarıldı.

İsrail’in gözaltındaki Filistinli çocukların büyük bir bölümünün aileleri ile görüşmelerine izin vermediği, bazı çocukların ise tedavisine dahi engel olduğu dile getirildi.

Hapiste kör oldu

Raporda, Nisan 2018’de gözaltına alınan ve temmuz ayında serbest bırakılan 17 yaşındaki Hasan et-Temimi’nin “kasıtlı” olarak tıbbi ihmale maruz bırakıldığı için görme yetisini kaybettiği ifade edildi.

Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi araştırmacılarından Ayed Ebu Kutis ise dünyada İsrail’den başka çocukları askeri mahkemede yargılayan bir ülke olmadığını söyledi.

İsrail güçlerinin gözaltına alınan Filistinli çocuklara kötü muamelede bulunduğunu belirten Kutis, “Gözaltındaki çocukların işkenceye maruz kalmaları uluslararası hukuka göre insanlık suçudur” diye konuştu.

Kutis ayrıca, geçen yıl 25 Filistinli çocuğa 14 güne kadar hücre cezası verildiğini dile getirdi.

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