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'32 mürettebat hayatını kaybetti'

Doğu Çin Denizi açıklarında 6 Ocak'ta kargo gemisiyle çarpışarak yanmaya başlayan petrol tankeri batarken kayıp mürettebattan da ümit kesildi. Tahran'dan "30'u İranlı 32 mürettebat hayatını kaybetti" açıklaması geldi.

14 Ocak 2018 Pazar 12:57
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'32 mürettebat hayatını kaybetti'

Doğu Çin Denizi’nde 6 Ocak’ta meydana gelen gemi kazasının ardından alevler içinde kalan Panama bayraklı tanker gemisi battı.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Hong Kong bandıralı CF Crystal yük gemisiyle çarpıştıktan sonra bir haftadır yanan Panama bandıralı tanker gemisi Sanchi’nın battığını duyurdu.

Birden alevlerin yükseldiği tanker gemisinin daha sonra 25 derece sağ tarafa yattığı belirtildi. Panama bandıralı gemiden çıkan siyah dumanların 800 ila 1000 metre yükseldiği, geminin daha sonra sulara gömüldüğü ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmaları

Sanchi'nin Yangzı Nehri'nin Doğu Çin Denizi’ne dökülen kısmında, Şanghay kıyısı yakınlarında Hong Kong bandıralı gemiyle çarpıştıktan sonra alevler içinde kaldığı ve 30'u İran 2'si Bangladeş uyruklu 32 kişilik mürettebat taşıdığı açıklanmıştı.

Kaza sonrası akıntıya kapılarak güneydoğu istikametinde 2 kilometreden fazla sürüklenen gemi için Çin, Güney Kore, Japonya ve ABD'den arama kurtarma çalışmaları ve gemiden sızan petrolü temizlemek için 10'dan fazla sayıda gemi ve hava aracı bölgeye sevk edilmişti.

Kaza mahallinde bir haftadır yapılan arama kurtarma çalışmalarında Sanchi’nin bir mürettebat üyesinin cesedi geçen pazartesi çıkarılırken önceki gün de iki ceset ve geminin "kara kutusu" sayılan yolculuk verilerini kaydeden cihazı (VDR) yanan gemiden kurtarılmıştı.

Panama bayraklı tanker gemisi İran’dan Güney Kore’ye yaklaşık bir milyon varile denk 136 bin ton ağırlığında  petrol taşıyordu.

Çin makamları, geminin söz konusu kazadan sonra  akıntıya kapılarak sürüklendiğini ve gerek kötü hava şartları gerek gemideki yangınla çıkan zehirli gaz yüzünden arama ve kurtarma çalışmalarında zorluk yaşandığını bildirmişti.

Öte yandan Hong Kong bayraklı CF Crystal’deki 21 Çin uyruklu mürettebat üyesi de kaza sonrası kurtarılmış ve gemi incelenmek üzere Şanghay limanına götürülmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çin
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