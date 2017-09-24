4. Merkel dönemi

Almanya'da bugün yapılan genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Parti (CDU) seçimde birinci oldu.

Almanya'da yaklaşık 61,5 milyon kişinin sandığa gittiği genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saat ile 18.00'de sona erdi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin yayımladığı ilk resmi olmayan sonuçlara göre, CDU ve Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) toplamda yüzde 32,9 oranında oy aldı. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 20,08'de kaldı.

Koalisyon hükümetinde yer alan CDU/CSU ile SPD 2013'te yapılan son seçimlere kıyasla oy kaybederken, CDU/CSU'nun oylarında ise yüzde 8,6 oranında düşüş görüldü.

SPD yüzde 4,9 oranında oy kaybederek İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en düşük oyu aldı. 4 yıl önce yapılan genel seçimlerde yüzde 5'lik baraja takılan aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) ve Hür Demokrat Parti oy oranlarını önemli ölçüde artırarak bu kez meclise girdi.

Sonuçlara göre, AfD yüzde 13,1 ile üçüncü olarak ilk kez mecliste yer alacak.

FDP de yüzde 10,5 ile dördüncü parti olacak ve yeniden meclise girecek.

Yeşiller yüzde 8,9 ile beşinci sırada yer alırken, Sol Parti de yüzde 8,9 oy oranına ulaşarak meclise girmeye hak kazandı.

Buna göre, Almanya Federal Meclisinde milletvekili dağılımı şu şekilde oldu:

CDU ve CSU 218, SPD 138, AfD 87, FDP 70, Yeşiller 59 ve Sol Parti 59.

Neo-Nazi AfD'liler sonuçlar açıklanır açıklanmaz çılgınlar gibi sevinmeye başladı. İlk açıklamasında Almanya'yı değiştirme sözü veren AfD, "Merkel'i avlayacağız. Ülkemizi ve halkımızı geri alacağız" dedi.

Merkel'den ilk açıklama

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin 12 yıl iktidarda bulunmasının ardından bu sonucu almasının normal olmadığını savunan Merkel, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin meclise girmesiyle yeni bir görevle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Merkel, AfD'nin meclise girmesiyle ilgili, "Bu konuda kapsamlı bir analiz yapacağız. Çünkü, AfD’ye giden seçmenleri tekrar kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'daki mevcut sorunları, vatandaşların endişelerine kulak vererek çözeceklerini ve iyi bir şekilde politika yapacaklarını dile getiren Merkel, gelecekteki hedeflerinin refah sağlamak, Avrupa Birliği’ni (AB) bir arada tutmak, yasa dışı göçle mücadele etmek ve iç güvenlik olduğunu ifade etti.